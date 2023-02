VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München: Bleibt der FCB bei der Dreierkette? Die voraussichtlichen Aufstellungen

Im DFB-Pokal hat der FC Bayern München den ersten Sieg in diesem Kalenderjahr eingefahren. Startet der Rekordmeister nun in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg eine Serie? Und wie stellen Julian Nagelsmann sowie Ex-FCB-Coach Niko Kovac auf? Das sind die voraussichtlichen Aufstellungen beider Teams.

Über den Schweizer musste bisher kaum geredet und diskutiert werden. Macht seine Sache souverän, wurde aber nach wie vor nicht richtig getestet. Auch in Wolfsburg wird er wieder in der Startelf stehen.

Auf der rechten Seite wird aller Voraussicht nach erneut der Neuzugang von Manchester City starten. Schließlich war er einer der Matchwinner in Mainz. Auch gegen gut sortierte Wolfsburger soll er Kreativität ins Münchner Spiel bringen. Weil Dayot Upamecano allerdings ausfällt, könnte Nagelsmann auf eine Viererkette zurückwechseln.

© imago images

Matthijs de Ligt

Auch der Niederländer dürfte gesetzt sein, hatte in den letzten Partien vor allem in der Defensive starke Momente. Kaum vorstellbar, dass er bei so einem wichtigen Spiel auf der Bank sitzt.