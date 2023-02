Nagelsmanns neuer Liebling: Bayern-Talent jetzt zweitjüngster Debütant

Beim 3:0-Sieg über den VfL Bochum hat Youngster Arijon Ibrahimović sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern München gefeiert. Damit kommt er im Ranking der jüngsten eingesetzten FCB-Spieler auf den zweiten Platz, nur ein anderer ist vor ihm platziert. SPOX präsentiert das Ranking.

Kam 2014 aus Dresden an die Isar und war seit 2018 Teil der Profi-Mannschaft. Hin und wieder mit Einsätzen in der Innenverteidigung belohnt. Seit Sommer 2022 in der Schweiz.

Kam bei den Bayern unter Pep Guardiola regelmäßig in der ersten Mannschaft zum Einsatz, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Spielt heute in der Schweiz.

© getty

Platz 9: Pierre-Emile Hojbjerg

Bayern-Debüt mit 17 Jahren, 8 Monaten und 8 Tagen

Wechselte aus Norwegen in die Bayern-Jugend, schaffte aber nie den Sprung in die erste Elf. Nach Leihen in Augsburg und Schalke heute in England bei Tottenham unter Vertrag, wo er Stammspieler ist.