FC Bayern München: Nicht "Bayern-like"? Julian Nagelsmann ist mit seinem Ausraster in guter Gesellschaft

Julian Nagelsmann ist nach seinem Ausraster in Mönchengladbach das bestimmende Thema rund um den FC Bayern München. Der Trainer hatte sich massiv über die Rote Karte gegen Dayot Upamecano in der Bundesliga und über die Reaktion der Schiedsrichter nach der Partie aufgeregt. Kritik daran gibt es auch medial. Doch wie einzigartig war dieser Ausraster? Ein Blick in die Geschichte des Rekordmeisters - und auf die Persönlichkeiten, die den Klub prägten.

Zwischen einem ruhigen Arbeitsumfeld und dem Großeinsatz der Feuerwehr, weil die Säbener Straße brennt, liegen in München oft nur wenige Sekunden. In diesem Fall war es die achte Spielminute in Mönchengladbach. Alassane Pléa war der Abwehr des FC Bayern München enteilt und nur Dayot Upamecano kam noch in die Nähe des Franzosen. Eine leichte Berührung im Schulterbereich und der Fall des Gladbachers reichten aus: Pfiff, Griff in die Tasche am Gesäß, Rote Karte.

Es folgte ein Schauspiel, wie es der DFB dieser Tage häufiger hinbekommt. Minutenlang wurde im Kölner Keller auf die Bildschirme geschaut, um anschließend festzustellen: Kann man schon machen. Während sich die Fußballfans in den sozialen Netzwerken überwiegend einig waren: Niemals ist das eine Rote Karte. Einigkeit trotz des polarisierenden FC Bayern.

Gladbach gewann das Spiel mit 3:2 und Julian Nagelsmann platzte anschließend der Kragen. "Weichgespültes Pack" soll der Trainer des Rekordmeisters im Innenraum des Stadions in Richtung der Schiedsrichter gerufen haben. "So was hat man von den großen Bayern-Trainern Hitzfeld, Heynckes und Flick nie gehört", kommentierte Matthias Brügelmann bei der Bild nahezu empört: "Nagelsmanns Wut-Explosion war alles andere als vorbildlich und nicht Bayern-like." Und weiter: "Den Nachweis, dem Bayern-Job mit 35 Jahren gewachsen zu sein, bleibt Nagelsmann immer wieder schuldig."

Aber ist das so? Ist er mit dieser Emotionalität tatsächlich ein Unikat? Schauen wir doch mal in die glorreiche Vergangenheit des FC Hollywood und auf jene, die mal beim FCB aktiv waren - selbstredend alles Vorbilder und große Persönlichkeiten.