FC Bayern, News und Gerüchte: Droht Nagelsmann Strafe nach Ausraster? - Hamann und Matthäus kritisieren FCB-Coach

FCB-Trainer Julian Nagelsmann drohen nach seinem Ausraster in Gladbach Konsequenzen. Dietmar Hamann und Lothar Matthäus finden deutliche Worte. Und: Präsident Herbert Hainer hält die 50+1-Regel für nicht mehr zeitgemäß. Die News und Gerüchte zum FC Bayern.

© getty FC Bayern, News: Lothar Matthäus rechnet mit Konsequenzen für Julian Nagelsmann Der Ausraster von Julian Nagelsmann in den Katakomben des Gladbacher Borussia-Parks am Samstag hat womöglich Konsequenzen für den Trainer des FC Bayern München. "Die Wortwahl ist weit daneben", urteilte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei Sky. "Es ist ein Thema, das in den nächsten Tagen die Schlagzeilen füllen wird. Deshalb glaube ich, dass nicht nur der DFB, sondern auch der FC Bayern seinen Angestellten zum Rapport ruft", ergänzte Matthäus und rechnet mit Folgen für Nagelsmann. "Gerade die Trainer und Spieler sind Vorbilder und stehen in der Öffentlichkeit. Mit einem 'Schwamm drüber' ist die Sache nicht bereinigt." Nagelsmann war nach der 2:3-Pleite seines Teams und der umstrittenen frühen Roten Karte gegen Dayot Upamecano schimpfend durch die Mixed Zone gelaufen. "Das ist doch ein Witz, will der mich verarschen, oder was?", rief Nagelsmann dabei. Nach einem kurzen Besuch in der Schiedsrichterkabine ergänzte er auf dem Rückweg in den Stadioninnenraum: "Dieses weichgespülte Pack!" Zwar entschuldigte sich der Bayern-Coach direkt danach für seine Wortwahl, dennoch könnte ihm eine Strafe drohen. In der Regel ermittelt der DFB-Kontrollausschuss in solchen Fällen. Dabei dürfte Nagelsmann wohl mit einer Geldstrafe davonkommen. Bei heftigeren Vergehen ist auch eine Sperre möglich, Nagelsmanns umgehende Entschuldigung dürfte sich allerdings auch strafmildernd auswirken.

© imago images FC Bayern, News: Dietmar Hamann kritisiert Julian Nagelsmann Ex-Profi Dietmar Hamann hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dessen Wutausbruch in Gladbach scharf kritisiert. "Im Eifer des Gefechts rutschen schon einmal Sachen raus. Nur, er weiß natürlich, dass er auf dem Titelblatt landet, auch wenn er sagt, bitte nicht auf die Goldwaage legen. Er ist aber Trainer von Bayern München. Wenn er nicht will, dass seine Worte auf die Goldwaage gelegt werden, dann muss er in dritte Liga, vierte Liga, da interessiert keinen, was er erzählt", sagte Hamann bei Sky. Nagelsmann ruderte nach seinem Ausraster auf der Pressekonferenz zurück. "Natürlich habe ich mich in der Mixed Zone aufgeregt. Aber bitte jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Es gibt Emotionen in diesem Sport, davon lebt er auch. Da ist jetzt nicht alles richtig, was ich sage oder von mir gebe", sagte der Bayern-Trainer. Laut Hamann müsse sich Nagelsmann seiner Verantwortung bewusst sein. Zwar habe er schon Reue gezeigt, aber: "In Zukunft muss er sich da besser im Griff haben."

© getty FC Bayern, News: Upamecanos Platzverweis für Ex-Schiri unberechtigt Ex-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer hat den frühen Platzverweis für Dayot Upamecano nach einer vermeintlichen Notbremse gegen Alassane Pléa als eine Fehlentscheidung bezeichnet. "Für mich ist das keine Rote Karte", sagte Kinhöfer der Bild am Sonntag. "Der VAR hätte den Schiedsrichter an den Monitor schicken müssen. In der Wiederholung konnte man sehen, dass Upamecano kein Foul begangen hat. Fußball ist ein Kontaktsport, und nicht jeder Kontakt ist ein Foul." Auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hielt den Platzverweis für unberechtigt. "In meinen Augen hat er einen minimalen Touch an der Schulter, aber er zieht nicht. Man sieht auch in der Wiederholung, dass sich die Schulter von Pléa keinen Millimeter bewegt", sagte der FCB-Coach nach der Partie bei Sky.

FC Bayern, News: Sadio Mané zurück im Mannschaftstraining Julian Nagelsmann kann möglicherweise schon bald wieder auf die Dienste von Sadio Mané zurückgreifen. Der senegalesische Offensivstar ist am Sonntagvormittag ins Mannschaftstraining des Rekordmeisters zurückgekehrt. Mané hatte wegen eines Sehnenrisses am Wadenbeinköpfchen und anschließender Operation die WM in Katar verpasst. Schon im Topspiel gegen Union Berlin am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) könnte Mané wieder zum Bayern-Kader zählen. Hier geht's zur News.