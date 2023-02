FC Bayern, News und Gerüchte - Uli Hoeneß stichelt gegen Hans-Joachim Watzke

Uli Hoeneß kritisiert das Vorgehen von Investoren-Klubs und fordert eine Abschaffung der 50+1-Regel, Hansi Flick lobt den Auftritt der Münchner gegen PSG und Noussair Mazraoui steigt wieder in das Training mit Ball ein. Die News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

Hoeneß erwartet dabei, dass verstärkt "aus dem Nahen Osten in den nächsten ein, zwei Jahren Vereine aufgekauft werden. Katar will Manchester United kaufen, Saudi-Arabien will den FC Liverpool kaufen - dann wird es lustig für uns", prophezeite der 71-Jährige.

Uli Hoeneß hat die Vorgehensweise von Investoren-Klubs kritisiert. "Es wird langsam schwierig, international eine gewisse Balance zu halten", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München am Donnerstag in Hannover beim Talk-Format Anstoß der Neuen Presse .

An die Bayern-Führungsriege um Oliver Kahn kam daher ein dringender Appell. "Der Einfluss des FC Bayern in der DFL ist mir zu wenig. Sie sind aus meiner Sicht zu zurückhaltend. Ich denke es sollte wieder mehr Bayern München, mehr 'Mia san Mia', in den deutschen Fußball kommen", wünschte sich Hoeneß.

Der momentane Dortmunder "Vorsprung" hängt laut Hoeneß mit dem Personalwechsel in der Führungsriege des FC Bayern zusammen. "Beim FC Bayern gab es vor zwei Jahren einen personellen Neuanfang mit Oliver Kahn und Herbert Hainer. Gerade Karl-Heinz Rummenigge war ja vorher stark in den internationalen Gremien vertreten", erklärte Hoeneß.

FC Bayern, News: Hansi Flick lobt Qualität der Münchner

Bundestrainer Hansi Flick hat den FC Bayern für seine Leistung gegen PSG in der Champions League gelobt. Der FCB habe "sehr gut gespielt und verdient gewonnen", erklärte Flick bei RTL in der Halbzeitpause des Europa-League-Spiels zwischen Bayer Leverkusen und der AS Monaco.

Die Pariser hätten zwar in der finalen Phase gezeigt, "was für eine Qualität sie haben. Trotzdem glaube ich, mit der Art und Weise, wie Bayern aufgetreten ist, haben sie gezeigt, was für eine Qualität in ihnen steckt", lobte der 57-Jährige den Rekordmeister.

"Es geht darum, dass die Spieler sich entwickeln (...), dass eine Tendenz nach oben geht - von allen", so Flick. "Deswegen sind wir happy und wir freuen uns auf die Länderspiele im März", gab sich der deutsche Nationaltrainer zuversichtlich.