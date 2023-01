Nur einer setzte sich bei den Profis durch: Diese Bayern-Bubis waren schon einmal in Katar dabei

Zwischen dem 6. und dem 12. Januar bereitet sich der FC Bayern München in Katar auf die zweite Hälfte der Saison 2022/23 vor. Wir werfen einen Blick auf die Youngster, die mit nach Doha geflogen sind.

Mit Manuel Neuer, Sadio Mané, Lucas Hernández und Bouna Sarr fallen vier Profis der Bayern aktuell verletzungsbedingt aus und sind deshalb nicht Teil des Trainingslagers in Katar. Profiteure sind unter anderem sechs Youngster aus den U-Mannschaften des deutschen Rekordmeisters, die stattdessen mitfliegen durften: Johannes Schenk, Tom Ritzy Hülsmann, Tarek Buchmann, Arijon Ibrahimović, Yusuf Kabadayi, Lovro Zvonarek. Wir blicken deshalb auf die vergangenen Jahre der Bayern in Katar zurück und schauen, welche FCB-Bubis schon einmal mit nach Doha flogen - und was aus ihnen geworden ist.

© imago images 2022/23: Johannes Schenk Darf aufgrund der Verletzung von Manuel Neuer mit nach Katar reisen. Ist aktuell dritter Keeper der Münchner hinter Neuer und Sven Ulreich, sonst kommt er bei der Zweitvertretung der Bayern zum Einsatz. Tom Ritzy Hülsmann Ist aktuell Stammkeeper der bayerischen U19-Mannschaft, mehreren Medienberichten zufolge planen die Bayern-Bosse ihn aber zukünftig als dritten Keeper ein. Bislang trainierte Hülsmann nur gelegentlich bei den Profis mit. Tarek Buchmann Wie die Bild berichtet, soll der Abwehrspieler ab der kommenden Saison fester Bestandteil der Profimannschaft von Julian Nagelsmann werden. Der 17-Jährige, dessen Spielweise an Jérôme Boateng erinnert, will zuvor jedoch noch sein Abitur schaffen. Aktuell läuft Buchmann für die U19 der Bayern auf. Arijon Ibrahimović In der U19 des FC Bayern dreht der offensive Mittelfeldspieler in dieser Saison extrem auf. 13 Tore und sechs Vorlagen steuerte er in 19 Pflichtspielen bei. In der U19-Bundesliga steht er aktuell sogar an Rang eins der Torschützentabelle. Yusuf Kabadayi Der Linksaußen sammelte schon Einsätze für deutsche und türkische U-Nationalmannschaften, aktuell spielt er für die U19 des DFB. Beim FC Bayern kommt der gebürtige Münchner für die Reserve zum Einsatz. Lovro Zvonarek Mit 16 Jahren avancierte der kroatische Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison bei seinem Ex-Klub Slaven Belupo zum jüngsten Kapitän eines europäischen Erstligisten. Im Sommer wechselte er für 1,8 Millionen Euro nach München.

© getty 2019/20: Bright Akwo Arrey-Mbi Bei den Bayern hat sich der Innenverteidiger bislang noch nicht durchsetzen können. Eine Leihe nach Köln im vergangenen Jahr brachte nicht den gewünschten Erfolg, mittlerweile ist Arrey-Mbi deshalb an Hannover 96 verliehen. Dort erkämpfte er sich vor der Winterpause einen Stammplatz. Chris Richards Nachdem die Konkurrenz bei den Bayern in der Innenverteidigung zu groß war, wurde der US-Amerikaner an die TSG Hoffenheim verliehen. Dort in 1,5 Jahren als Stammspieler gesetzt, eine Chance sollte er in München dennoch nicht bekommen. Seit vergangenem Sommer Bei Crystal Palace unter Vertrag. Oliver Batista-Meier Auch bei ihm probierten es die Bayern-Bosse mit einer Leihe. Wechselte für eine Saison zum SC Heerenveen in die Niederlande, wo er in 15 Spielen einen Treffer markierte. Danach noch in der zweiten Münchner Mannschaft unterwegs, ehe es ihn zu Dynamo Dresden zog. Kommt dort nur sporadisch zum Einsatz. Sarpreet Singh Machte schon zwei Pflichtspiele für die erste Mannschaft des deutschen Rekordmeisters, der dauerhafte Sprung in den Profi-Kader gelang aber noch nicht. Ist seit Sommer 2021 an Jahn Regensburg verliehen, wo er zu überzeugen weiß. In dieser Saison von den Regensburgern jedoch nicht rechtzeitig für die Hinrunde gemeldet, weshalb er aktuell zuschauen muss. Leon Dajaku Wurde von den Bayern aus der Jugend des VfB Stuttgart verpflichtet, der Weg zu den Profis blieb ihm aber verwehrt. Kam nur dreimal bei den Profis zum Einsatz, davon abgesehen spielte er meist in der zweiten Mannschaft. Wechselte im Sommer nach erfolgloser Zeit bei Union Berlin zum AFC Sunderland.

© getty 2018/19: Alphonso Davies War eigentlich zunächst als Spieler für die zweite Mannschaft eingeplant, um sich dort entwickeln zu können. Als dann aber Hansi Flick das Ruder bei den Bayern übernahm und auf die Dienste des Kanadiers setzte, explodierten Davies' Leistungen. Heute einer der besten und gefragtesten Außenverteidiger überhaupt. Meritan Shabani Verließ den Klub noch im darauffolgenden Sommer in Richtung Wolverhampton Wanderers. Wurde dort aber auch nicht glücklich und ist über eine Leihe zum VVV-Venlo heute in der Schweiz bei den Grasshoppers Zürich gelandet. Woo-yeong Jeong Der Südkoreaner ist ein weiterer Akteur, der es bei den Bayern nie zum Profi schaffte. Im Sommer 2019 schloss er sich deshalb Ligakonkurrent Freiburg an, wo er spätestens seit diesem Jahr zu den Säulen im Team gehört. 20 Pflichtspiele absolvierte er 22/23 schon für den SC, wobei ihm zwei Tore und drei Assists gelangen. Joshua Zirkzee Durfte bei den Bayern ein ums andere Mal Bundesliga- und Champions-League-Luft schnuppern, aufgrund der großen Konkurrenz um Robert Lewandowski war er bei den Bayern jedoch nie wirklich gesetzt. Überzeugte bei seiner Leihe nach Anderlecht, heute geht er für Bologna auf Torejagd.

© getty 2017/18: Ron-Thorben Hoffmann Seit 2011 ist Manuel Neuer Stammtorhüter des FC Bayern, ein Vorbeikommen am deutschen Nationalkeeper war daher für alle Konkurrenten schwer. Das erfuhr auch Hoffmann, der zwar für die U17 und U19 der Bayern zum Einsatz kam, für die Profis aber kein Spiel absolvierte. Heute steht er bei Eintracht Braunschweig unter Vertrag. Lars Lukas Mai Auch der Innenverteidiger schaffte den Durchbruch beim deutschen Rekordmeister nicht. Zweimal durfte er in der Bundesliga über 90 Minuten ran, weitere Einsätze blieben aber aus. Wurde deshalb zunächst nach Bremen verliehen und im abgelaufenen Sommer dann an den FC Lugano verliehen. Felix Götze Der jüngere Bruder von WM-Siegtorschütze Mario packte es bei den Bayern ebenfalls nicht dauerhaft. Nur ein halbes Jahr nach seinem ersten Trainingslager in Katar verließ er die Münchner in Richtung FC Augsburg. Dort wird er seit Jahren an diverse deutsche unterklassige Klubs verliehen.

© getty 2016/17: Raphael Obermair Wurde vor der Saison 16/17 aus der Jugend von 1860 Rosenheim verpflichtet, mehr als 61 Einsätze für Bayern II wurden es beim deutschen Rekordmeister aber nicht. Kickt seit Sommer 2022 für den SC Paderborn, wo er den Durchbruch geschafft zu haben scheint. Ist beim Tabellensechsten der zweiten Liga Stammspieler. Adrian Fein Erlebte nach seinem Abgang vom FC Bayern München einen beispiellosen Absturz. Wusste bei seinen Leihen zum Hamburger SV, zur PSV Eindhoven, zur SpVgg Greuther Fürth und zu Dynamo Dresden nicht dauerhaft zu überzeugen. Ist heute deshalb bei Excelsior Rotterdam in der Eredivisie angekommen, wo er immerhin auf regemäßige Einwechslungen kommt.

© getty 2015/16: Niklas Dorsch Innerhalb von sechs Jahren durchlief er alle Jugendmannschaften des FC Bayern, sein einziges Pflichtspiel für die FCB-Profis bestritt er im April 2018 gegen Eintracht Frankfurt. Sein Wechsel eine Liga tiefer zum 1. FC Heidenheim erwies sich als Glücksgriff. Dort überzeugte er und machte den KAA Gent auf sich aufmerksam. Über die Station in Belgien schaffte er es schließlich zurück in die Bundesliga zum FC Augsburg. Dort kickt er seit 2021. Fällt zwar aktuell mit einem Mittelfußbruch aus, ist bei den bayerischen Schwaben sonst aber Stammspieler. Fabian Benko Heute spielt der Außenstürmer in der fünften deutschen Liga bei Sonnenhof Großaspach, den Durchbruch beim FC Bayern oder einem anderen großen Klub packte er dementsprechend nicht. Zwischenzeitlich mit einem Ausflug nach Österreich, dort wurde er aber auch nicht glücklich. Milos Pantovic War zu keinem Zeitpunkt seiner Karriere fester Bestandteil des Profikaders, kommt daher auch auf kein Pflichtspiel für den FC Bayern. Floh deshalb zum VfL Bochum, wo er sich stabilisierte. Heute bei Union Berlin unter Vertrag, wo er zwar nicht immer in der ersten Elf spielt, insgesamt aber seine Spielzeit bekommt. Marco Friedl Heute ist der Österreicher Kapitän und Stammspieler bei Werder Bremen, der Weg dorthin war aber einigermaßen steinig. Beim deutschen Rekordmeister nur in den Jugendmannschaften mit Einsatzzeiten, weshalb er nach Bremen verliehen wurde. Bei den Norddeutschen auch nicht auf Anhieb erfolgreich, mit der Zeit erkämpfte er sich aber seinen Platz bei den Norddeutschen. Christian Früchtl Ähnlich wie bei Hoffmann stand auch beim heute 22-Jährigen ein gewisser Manuel Neuer im Weg, wenn es um den Platz im Bayern-Kasten ging. Heute hat er sein Glück bei der Austria Wien gefunden, wo er Stammspieler ist.