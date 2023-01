FC Bayern, News und Gerüchte: Interna geleaked? Das sorgte offenbar für die Entlassung von Toni Tapalovic

Geleakte Interne aus der Trainerkabine sind offenbar der Hauptgrund für die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic. Ex-Nationaltorhüter Toni Schumacher empfiehlt Manuel Neuer einen Rücktritt aus dem DFB-Team. Lothar Matthäus glaubt an eine Meisterschaft von Eintracht Frankfurt. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, Gerücht: Geleakte Interna sorgten wohl für Tapalovic-Aus

Das plötzliche Aus von Torwart-Trainer Toni Tapalovic beim FC Bayern resultiert offenbar auch aus dem Bruch des Vertrauensverhältnisses zwischen den einzelnen Parteien. Wie Sport1 berichtet, leakte der 42-Jährige zum Ärger der Vereinsführung und Trainer Julian Nagelsmann immer wieder Interna aus vertraulichen Gesprächen innerhalb der Trainerkabine an Spieler.

Daneben sollen aber auch noch andere Gründe zur die plötzlichen Entlassung Tapalovics beigetragen haben. Das Verhältnis des 42-Jährigen zu Leihspieler Alexander Nübel gilt als belastet, am vergangenen Wochenende hatte Nübel im ZDF-Sportstudio über die kaum vorhandene Kommunikation zwischen den beiden gesprochen.

Vor dessen Leihe zur AS Monaco "hatten wir ein normales Verhältnis, haben normal trainiert", sagte Nübel dort. "In meiner Zeit in Monaco gab es nicht viel Kontakt."

Tapalovic war im Zuge der Verpflichtung von Manuel Neuer im Jahr 2011 vom FC Schalke 04 zu den Bayern gewechselt. Dort stand der Neuer-Vertraute insgesamt 11,5 Jahre unter Vertrag. In einem Instagram-Statement bedankte sich Tapalovic für die Zusammenarbeit und wünschte dem deutschen Rekordmeister alles Gute. Auch Neuer meldete sich zu Wort. Der Nationalkeeper sprach von einem "Pionier des modernen Torwartspiels. Ich werde dich vermissen."