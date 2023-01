Aufstellungen FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt: Setzt Julian Nagelsmann ein Stamm-Trio auf die Bank?

Am Samstagabend steht in der Bundesliga das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt an. Nach den beiden Unentschieden gegen RB Leipzig und den 1. FC Köln will man beim Rekordmeister den ersten Sieg des Jahres sehen. Welche Elf schickt Julian Nagelsmann dafür auf den Rasen? Die voraussichtlichen Aufstellungen beider Teams.

Nach dem nächsten Unentschieden gegen defensivstarke Kölner war vor allem Hasan Salihamidzic bedient. Der Sportvorstand äußerte sich deutlich zur Reise von Serge Gnabry nach Frankreich am freien Tag. Wird das auch für die Aufstellung gegen die SGE Konsequenzen haben? Es sieht stark danach aus. Außerdem stehen zwei weitere deutsche Nationalspieler auf der Kippe. "Das Plakat in meinem Büro ist erst auf vier Positionen gefüllt", sagte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag zu seinem Plan für die kommende Partie. In dieser geht es gegen Verfolger Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr im Liveticker) - und indirekt auch darum, RB Leipzig auf Abstand zu halten. So könnten die Bayern auflaufen.

© imago images Tor: Yann Sommer Der Schweizer wurde in seinen ersten beiden Einsätzen noch nicht richtig geprüft, machte aber grundsätzlich einen selbstbewussten und sicheren Eindruck. Wird er sich gegen Frankfurt erstmals auszeichnen können?

© imago images Abwehr: Benjamin Pavard Der Dauerbrenner wird auch gegen die SGE wieder auflaufen. Einerseits aus Mangel an Alternativen - schließlich ist Noussair Mazraoui nach wie vor verletzt. Andererseits zählte der Franzose in den ersten beiden Partien noch zu den zuverlässigeren FCB-Profis.

© imago images Dayot Upamecano Zuverlässig war in dieser Saison auch Upamecano. Der Landsmann von Pavard hatte in den ersten beiden Spielen einige sehr starke Klärungsaktionen. Allerdings wackelte er auch hin und wieder etwas. Den Startplatz am Wochenende dürfte er dennoch sicher haben.

© imago images Matthijs de Ligt Zwei starke Auftritte gegen Leipzig und Köln sowie die Verletzung von Lucas Hernández sichern ihm den Stammplatz in der Viererkette. Der Niederländer wird auch im Topspiel wieder einiges zu tun bekommen, zeigte sich zuletzt aber bereit dafür.

© imago images Alphonso Davies Der gefährlichste Offensivspieler der Münchner? Im Moment vielleicht Alphonso Davies. Seine Flügelläufe sind enorm wichtig für den Rekordmeister. Insofern gibt es keinen Grund für Nagelsmann, ihn auf die Bank zu rotieren.

© imago images Mittelfeld: Joshua Kimmich Das gilt auch für Joshua Kimmich, der mit seinem Traumtor den Punkt gegen Köln sicherte. Im Mittelfeld ist er unantastbar und gesetzt, wenngleich er noch seinen Rhythmus sucht, wie sich vor allem in Leipzig zeigte. Seine Form könnte gegen Frankfurt spielentscheidend sein.

© imago images Ryan Gravenberch Nachdem Leon Goretzka eine schwache erste Halbzeit gegen Köln spielte, überzeugte Ryan Gravenberch im zweiten Durchgang mit Übersicht, Präsenz und Drang nach vorn. Sein gutes Positionsspiel und seine Ruhe am Ball könnten die Bayern auch gegen aggressive Frankfurter benötigen. Aufgrund des Ausfalls von Goretzka, der aufgrund von Problemen an der Wade und Oberschenkelinnenseite passen muss, wird Nagelsmann die Entscheidung abgenommen. Startet also Gravenberch? "Er hat es sehr gut gemacht, es sieht danach aus."

© imago images Leroy Sané Auf der rechten Außenbahn zählte Sané in einer insgesamt bisher zu harmlosen Offensive noch zu den aktivsten Spielern. Dementsprechend dürfte er auch am Wochenende wieder die Chance bekommen, den Knoten im Angriff platzen zu lassen.

© imago images Thomas Müller Jamal Musiala hatte jetzt zwei für seine Verhältnisse schwächere Auftritte. Die große Chance, auf die Thomas Müller gewartet hat? Gut möglich, dass Nagelsmann auf der Zehnerposition diesmal auf Erfahrung setzt. Zumal das Pressing und Gegenpressing ohne den Routinier nicht so richtig greifen wollte. Final festlegen wollte sich Nagelsmann am Freitag noch nicht und sagte über die derzeitige Verfassung von Musiala: "Er braucht wieder einen Dosenöffner, dann flutscht es wieder besser. Ich kenne die Gründe und habe sie ihm mitgeteilt, aber das ist nichts für die Öffentlichkeit."

© imago images Kingsley Coman Der Franzose ist einer der Gewinner des Köln-Spiels. Mit ihm kam sofort ein anderes Tempo auf den Platz. Nach dem Ärger um Serge Gnabry dürfte Coman den Vorzug erhalten. Auch für ihn wäre es die große Chance, sich wieder in die erste Elf zu spielen. Nagelsmann vermisste gegen Köln die passende Reaktion auf den Paris-Ärger, die Leistung sei "nicht überragend" gewesen, "dann ist es klar, dass dieses Boulevard-Thema größer wird als nötig." Coman habe es "gut gemacht, er wird spielen".

© imago images Sturm: Eric Maxim Choupo-Moting Kein Tor gegen Köln, aber wieder einige starke Aktionen zwischen den Linien. Mit seiner Präsenz und seinen Fähigkeiten als Ballverteiler ist er nicht wegzudenken - und so wohl auch gegen Frankfurt wieder Teil der Startelf.

© imago images Ersatzbank Drei Änderungen im Vergleich zum Köln-Spiel? Falls Julian Nagelsmann das zu viel erscheint, dürfte Musiala aufgrund des Standings und der grundsätzlichen Qualität noch die besten Karten auf einen Einsatz von Beginn an haben. Serge Gnabry wird diesmal als Joker eingesetzt - ebenso wie Mathys Tel. Mit Daley Blind und Marcel Sabitzer hat Nagelsmann zwei Optionen, die das Mittelfeld und den Spielaufbau stabilisieren könnten, falls der Druck gegen Frankfurt zu groß wird. Ein Einsatz von Paul Wanner oder Josip Stanisic ist wohl unwahrscheinlich - insofern sich niemand verletzt.