FC Bayern - "Noch nie gegen ein solches Team gespielt": Als Salzburg den FCB aus dem Stadion schoss

Am 18. Januar 2014 kassierte der FC Bayern München eine denkwürdige Klatsche. Im Testspiel gegen RB Salzburg ging der deutsche Rekordmeister mit 0:3 baden. SPOX blickt anlässlich des erneuten Duells rund neun Jahre später auf die Salzburger Elf, die dem FCB damals das Fürchten lehrte.

Es war die bis dato erst dritte Niederlage der Bayern unter Trainer Pep Guardiola, der das Team im vorangegangenen Sommer übernommen hatte. Mit drei Toren Unterschied hatte der FCB unter dem Star-Trainer bis dahin überhaupt noch nie verloren. Vor der Partie schien der Favoritenstatus klar vergeben. Zwar fehlten bei den Bayern unter anderem mit Ribéry, Robben, Lahm und Schweinsteiger einige Topstars, die FCB-Startelf hatte dennoch einen höheren Marktwert als der gesamte Salzburger Kader.

Der Spielverlauf sollte das aber keineswegs widerspiegeln. Salzburg machte von Beginn an Druck und spielte groß auf. Sadio Mané erzielte das 1:0 bereits nach 13 Minuten, nur sieben Minuten später stellte Jonatan Soriano per Elfmeter auf 2:0. Noch vor dem Halbzeitpfiff sorgte Robert Zulj mit einem Abstauber in der 44. Minute für die Vorentscheidung. Der Sieg hätte gar noch höher ausfallen können, nach der Pause vergaben allerdings erneut Mané (Latte) und Kevin Kampl (Elfmeter) beste Chancen.

Bayern-Keeper Neuer musste in den ersten 60 Minuten mehr Schüsse abwehren als in allen vorherigen 17 Bundesliga-Partien (der Saison 13/14) in 90 Minuten zusammen. Guardiola zollte dem Auftritt der Österreicher auch entsprechend Respekt. "Ich habe in meiner Karriere noch nie gegen eine Mannschaft gespielt, die mit einer so hohen Intensität gespielt hat wie Red Bull Salzburg", lobte der Spanier.

Viele der damaligen RB-Akteure entwickelten sich zu späteren Weltstars. 67 Millionen Euro nahm Salzburg allein durch Verkäufe der folgenden Startelf ein. Einige Spieler generierten später gar noch höhere Ablösesummen. Wer war dabei? SPOX schaut auf den Salzburger Kader, dem damals die Testspiel-Überraschung gelang.