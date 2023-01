FCB-Noten: Bayern-Defensive zwischen Licht und Schatten - Musiala weiter im Formtief

Der FC Bayern hat seine Sieglosserie in der Bundesliga fortgesetzt. Gegen Eintracht Frankfurt kamen die Münchner am 18. Spieltag nicht über ein 1:1 (1:0)-Unentschieden hinaus. Die Gewinner, Verlierer und die Noten sowie Einzelkritiken der FCB-Profis.

Im neuen Jahr ist der deutsche Rekordmeister damit weiter sieglos. Ein großer Gewinner des Spiels ist dementsprechend ein Eintracht-Stürmer, bei den Münchnern zeigt sich die Defensive zwischen Licht und Schatten.

© getty Gewinner: Randal Kolo Muani Bärenstarker Auftritt in der Allianz Arena! Der Franzose soll ja ohnehin schon auf dem Zettel der Bayern stehen. Nach diesem Spiel wird das Interesse der Münchner noch größer geworden sein. Kolo Muani war immer anspielbereit, gefährlich und abgezockt bei seinem Tor. Genau, was die Bayern suchen: Ein echter Mittelstürmer!

© getty Gewinner: Josip Stanisic Sein Einsatz kam relativ überraschend, zahlte sich aber voll aus. Stanisic interpretierte die Rechtsverteidiger-Rolle wie Noussair Mazrouai in seinen besten Spielen: Der 22-Jährige war ballsicher, schaltete sich oft nach vorne ein und zog oft in die Mitte. Wenn er so weitermacht, wird es in den nächsten Wochen schwer für Benjamin Pavard auf der rechten Defensivseite.

© getty Verlierer: Alphonso Davies Der Kanadier zeigte einen seltsam verunsicherten Auftritt. In der Defensive mit vielen Schwächen. Insgesamt 23 Ballverluste. Auch bei seinen sonst so gefährlichen Vorstößen war Davies extrem fahrig.

© getty FC Bayern: Torhüter Yann Sommer: Machtlos beim Ausgleich durch Randal Kolo Muani. Sonst nicht wirklich gefordert. So ist das halt als Torwart FC Bayern! Sah beim Rauslaufen in der 24. Minute Gelb. War er da sogar mit der Hand dran? Note: 3,5.

© getty FC Bayern: Abwehr Josip Stanisic: Stark beim 1:0 für die Bayern: Täuschte einen Schuss an, spielte dann aber raus auf Müller, der Sané bediente. Hinten sicher, mit vielen Impulsen nach vorne. Einziger Gewinner im Bayern-Team. Note: 2,5. Dayot Upamecano: Ließ sich beim Ausgleich durch Kolo Muani vernaschen. Hatte eine sehr gute Kopfballchance in der 36. Minute, der Ball rutschte ihm aber von der Stirn. Sah Gelb nach unnötigem Foul an Götze (56.). Hatte in mehreren Zweikämpfen das Nachsehen. Note: 4. Matthijs de Ligt: Stabiler Rückhalt in der Verteidigung und oft lautstarker Antreiber. Im Spiel nach vorne unauffällig. Sah in der 8. Minute schon Gelb wegen Haltens gegen Rode im Mittelfeld. Blieb für den Rest des Spiels im Sicherheitsmodus. Note: 3,5. Alphonso Davies: Im Aufbau mehrere Fehlpässe, hinten öfter nicht aufmerksam. Ein Stockfehler Ende der 1. Halbzeit gegen Götze hätte richtig gefährlich werden können! Schwach wie selten. Note: 4,5.

© getty FC Bayern: Mittelfeld Joshua Kimmich: Viel mit Defensivaufgaben beschäftigt, darum nicht so viele Impulse nach vorne wie sonst. Ein gefährlicher Weitschuss in der 30. Minute: Trapp konnte nur abklatschen, Müller vergab den Nachschuss. Note: 3,5. Jamal Musiala: Wechselte oft die Position: Startete zentral- offensiv in einem anfänglichen 4-1-4-1 von Nagelsmann. Wurde Mitte der ersten Hälfte vom Trainer auf die Acht beordert. Nach der Einwechslung von Gravenberch dann auf der linken Offensivseite. Konnte aber nirgendwo wirkliche Akzente setzen. Note: 4. Leroy Sané: Ließ den Ball nach Pass von Kimmich zu weit von der Brust tropfen (10.). Dafür eiskalt bei seinem Tor zum 1:0. Danach aber nicht weiter auffällig. Note: 3. Thomas Müller: Gute Chance, als Trapp abklatscht, dann aber nicht entschlossen genug. Starke Vorarbeit zum 1:0 durch Sané. Müller zeigte: Er kann auch zusammen mit Musiala spielen. So ist wieder mit ihm zu rechnen! Note: 3. Kingsley Coman: Sehr engagiert und schnell wie immer, aber ohne wirkliche Ergebnisse. Schoss bei einer guten Gelegenheit sehr weit drüber. Note: 3,5.

© getty FC Bayern: Angriff Eric Maxim Choupo-Moting: Legte einmal gut ab auf Müller, der aber nix daraus machen konnte. Beschränkte sich auf die Aufgaben als Wandspieler. Sonst über weite Strecken abgetaucht. Note: 4.