FC Bayern: Konrad Laimer der Nächste? So viel RB steckt im FCB

Konrad Laimer könnte der Nächste werden: Die Fraktion an Spielern und Trainern mit RB-Vergangenheit wird beim FC Bayern München immer größer. Wir zeigen, wie viel RB in den Bayern steckt.

Bei seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern München 2021 scherzte Julian Nagelsmann: "Ich werde jetzt nicht einen T6 mieten, um nach München zu fahren und im Schlepptau noch den ein oder anderen guten Spieler von Leipzig dabei zu haben." Für ihn und sein Trainerteam hätte es in der Tat keinen VW-Bus für den Weg von Leipzig nach München gebraucht. Doch wenn man alle Spieler und Trainer betrachtet, die vor ihrem Wechsel zum FCB auch eine Zeit im RB-Imperium in Leipzig oder Salzburg verbrachten, dann reicht ein Minivan nicht aus. Und in Konrad Laimer befindet sich seit geraumer Zeit der nächste Spieler mit RB-Hintergrund auf dem Sprung zu den Bayern. SPOX zeigt, wie viel RB im FCB steckt.

© getty Konrad Laimer Von 2007 bis 2017 bei Red Bull Salzburg

Seit 2017 bei RB Leipzig Schon als Zehnjähriger wechselte der gebürtige Salzburger von seinem Jugendklub USC Abersee zu Red Bull Salzburg. Dort durchlief der Mittelfeldspieler alle Jugendmannschaften. 2014 sammelte Laimer bereits erste Erfahrungen in Salzburgs Farmteam FC Liefering in der zweiten österreichischen Liga. Sein Erstliga-Debüt feierte Laimer kurz darauf im Alter von 17 Jahren unter dem späteren Frankfurt-Coach Adi Hütter. Für offiziell sieben Millionen Euro Ablöse wechselte Laimer 2017 RB-intern von Salzburg nach Leipzig. Nagelsmann, der Laimer von 2019 bis 2021 bei den Leipziger in seinem Team hatte, gilt als großer Fan der "Pressingmaschine". Schon im vergangenen Sommer buhlte der FCB um die Dienste des 24-maligen österreichischen Nationalspielers. Doch Leipzig schob einem Transfer einen Riegel vor. Im Sommer kann Laimer aufgrund seines auslaufenden Vertrags ablösefrei wechseln. Die Sport Bild berichtete zuletzt, dass FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Januar die Gespräche mit Laimers Berateragentur Roof wieder aufgenommen habe. Der Wechsel soll demnach schnellstmöglich finalisiert werden.

© getty Dayot Upamecano Von 2015 bis 2017 bei Red Bull Salzburg

Von 2017 bis 2021 bei RB Leipzig Der Innenverteidiger schlug gemeinsam mit Nagelsmann im Sommer 2021 den Weg von Leipzig nach München ein - wäre aber fast auch schon 2015 bei den Bayern gelandet. Denn bei der U17-Europameisterschaft spielte sich Upamecano in den Fokus einiger Scouts von europäischen Topklubs, darunter auch der FCB. Doch Ralf Rangnick, damals Sportdirektor bei Red Bull, konnte Upamecano von einem Wechsel von seinem damaligen Klub FC Valenciennes zu Salzburg überzeugen. Aus dem Nachwuchs der Nordfranzosen stammt übrigens auch der Ex-Bayern-Profi Jean-Pierre Papin. Nach zwei Jahren bei Salzburg zog Upamecano weiter nach Leipzig und entwickelte sich dort zu einer festen Größe in der Abwehr. Die Bayern holten ihn 2021 für 42,5 Millionen Euro als Nachfolger für den zu Real Madrid abgewanderten Abwehrchef David Alaba. Die großen Fußstapfen konnte er in seiner Debütsaison noch nicht ganz ausfüllen, in der laufenden Saison hat der zwölfmalige französische Nationalspieler aber einen klaren Schritt nach vorne gemacht und seine Leistungen stabilisiert.

© getty Marcel Sabitzer Von 2014 bis 2021 bei RB Leipzig

In der Saison 2014/15 an Red Bull Salzburg verliehen Sabitzers Eintritt in das RB-Imperium sorgte in Österreich für reichlich Wirbel. Der Mittelfeldspieler stand 2014 noch für zwei Jahre bei Rapid Wien unter Vertrag. Sein Arbeitspapier beinhaltete jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von zwei Millionen Euro, die allerdings nur für Wechsel ins Ausland galt. RB Leipzig, damals noch in der 2. Bundesliga, machte von der Klausel Gebrauch, verlieh Sabitzer allerdings gleich wieder zurück nach Österreich an Schwesterklub Red Bull Salzburg. Dort reifte Sabitzer, kehrte als österreichischer Meister nach Leipzig zurück und feierte mit den Sachsen den Aufstieg in die Bundesliga und wurde auch dort Leistungsträger. 2021 legten die Bayern für den Mittelfeld-Allrounder 15 Millionen Euro auf den Tisch. Zusammen mit Nagelsmann und Upamecano ging es für ihn dann auch von Leipzig nach München. Dort konnte der zeitweise als Notnagel in der defensiven Viererkette eingesetzte Sabitzer zunächst aber nur selten den Ansprüchen gerecht werden. Auch in seiner zweiten Saison kommt er nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

© imago images Sadio Mané Von 2012 bis 2014 bei Red Bull Salzburg Im vergangenen Sommer landete Mané bei den Bayern - sozusagen mit über acht Jahren Verspätung. Schon im Januar 2014 schoss sich der Offensivspieler ins Blickfeld der Bayern. In einem Testspiel in der Winterpause fertigte Red Bull Salzburg die Bayern unter Pep Guardiola mit 3:0 ab. Der Mann des Spiels: der damals 21-jährige Sadio Mané. Das Führungstor markierte er selbst, den Elfer zum 2:0 holte er raus und den Treffer zum Endstand bereitete er vor. "Mein Berater Björn Bezemer informierte mich später, dass es nach diesem Spiel Kontakt zu Bayern gab", berichtete Mané in der Sport Bild. Doch Manés Weg führte im darauffolgenden Sommer nicht nach München, sondern nach England. Der FC Southampton schlug für 23 Millionen Euro Ablöse zu. "Eine Ablöse von über 20 Millionen Euro für einen sicherlich hochtalentierten Spieler zu bezahlen, der sich auf seiner Position aber hinter zwei gesetzten Spielern hätte einordnen müssen, war kein Thema", sagte Bayerns damaliger Technischer Direktor Michael Reschke im Gespräch mit SPOX und GOAL. Bei Bayern waren die Flügel fest in der Hand von Arjen Robben und Franck Ribéry. In England entwickelte sich Mané zu einem Weltklassespieler, gewann mit dem FC Liverpool die Champions League und die englische Meisterschaft. Im vergangenen Sommer holten die Bayern Mané für 32 Millionen Euro, auch um den Abgang von Robert Lewandowski zu kompensieren. Manés erstes Halbjahr verlief durchwachsen. Zwar traf der Senegalese in 23 Spielen elfmal und bereitete vier weitere Tore vor, doch aufgrund einer kurz vor der WM erlittenen Verletzung am Wadenbeinköpfchen muss er nun wochenlang pausieren.

© imago images Joshua Kimmich Von 2013 bis 2015 bei RB Leipzig Kimmich wurde in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet, verließ die U19 der Schwaben aber im Sommer 2013, um sich dem soeben in die 3. Liga aufgestiegenen Emporkömmling RB Leipzig anzuschließen. In seiner Debütsaison war Kimmich gleich Stammspieler im defensiven Mittelfeld der Leipziger, denen der Durchmarsch in die 2. Bundesliga gelang. Danach sicherten sich die Bayern die Dienste des aufstrebenden Talents. Sieben Millionen der insgesamt 8,5 Millionen Euro Ablöse flossen dabei aufgrund einer bei Kimmichs Wechsel nach Leipzig ausgehandelten Option an den VfB Stuttgart. Bei den Bayern setzte Kimmich seine rasante Entwicklung fort. Zunächst auf seiner angestammten Position im Mittelfeld, trat er ab 2017 in Philipp Lahms Fußstapfen als Rechtsverteidiger. Wertvoller wurde er aber in der Folge im zentralen Mittelfeld, wo er auch in der Nationalmannschaft als Leader gesetzt ist.

© getty Julian Nagelsmann Von 2019 bis 2021 bei RB Leipzig Seine aktive Karriere, die er in der Jugend des FC Augsburg begann und bei Bayerns Stadtrivale 1860 München fortsetzte, musste Nagelsmann bereits frühzeitig verletzungsbedingt beenden. Seine Trainerkarriere verlief deutlich erfolgreicher. Bei der TSG Hoffenheim wurde Nagelsmann mit 28 Jahren zweitjüngster Trainer der Bundesliga-Historie. Leipzig führte Nagelsmann dann ab 2019 zweimal in die Champions League und einmal ins Pokalfinale. 2021 holten ihn die Bayern als Nachfolger von Hansi Flick - und griffen dafür tief in die Tasche. Wie die Sport Bild kürzlich berichtete, wurden 15 Millionen Euro der maximalen Ablöse von 25 Millionen Euro direkt an Leipzig überwiesen. Weitere fünf Millionen werden durch zwei Freundschaftsspiele eingespielt. Die restlichen fünf Millionen sind erfolgsabhängige Boni.

© getty Dino Toppmöller Von 2020 bis 2021 bei RB Leipzig Der Sohn des früher auch in der Bundesliga tätigen Klaus Toppmöller stieß 2020 zum Trainerstab von Nagelsmann bei RB Leipzig. Zuvor führte Toppmöller unter anderem den luxemburgischen Außenseiter F91 Düdelingen als Chefcoach in die Gruppenphase der Europa League. 2021 nahm Nagelsmann seinen Assistenten von Leipzig mit zu den Bayern.

© getty Xaver Zembrod Von 2020 bis 2021 bei RB Leipzig Auch ihn nahm Nagelsmann von Leipzig mit zu den Bayern. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG Hoffenheim. Nagelsmann war dort in der U17 Co-Trainer unter Zembrod. Ab 2020 arbeiteten beide wieder gemeinsam bei RB Leipzig, nun in vertauschten Rollen. Zembrod hat zudem auch den DFB und den SC Freiburg, wo er von 2012 bis 2014 als Leiter der Fußballschule tätig war, in seiner Vita. "Er spricht wie Rod Stewart und sieht aus wie Bryan Adams", sagte Nagelsmann über seinen Assistenten, als dieser Anfang 2022 bei einem Spiel krankheitsbedingt fehlte.

© imago images Benjamin Glück Von 2019 bis 2021 bei RB Leipzig Der Experte für Spielanalyse arbeitete schon bei der TSG Hoffenheim mit Nagelsmann zusammen und begleitete den Coach auch 2019 nach Leipzig. 2021 schlug er dann ebenfalls zusammen mit Nagelsmann den Weg nach München ein.