FC Bayern München, News und Gerüchte: Randal Kolo Muani und Zinedine Zidane liebäugeln mit Wechsel zum FCB

Der FC Bayern München ist für Zinédine Zidane angeblich einer von nur vier möglichen Arbeitgebern. Die Berateragentur von Randal Kolo Muani äußert sich zu den jüngsten Berichten. Und: Sandro Wagner ist zurück beim FCB. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

Zidane startete seine Trainerkarriere 2012 in der U17 von Real Madrid. Von 2016 bis 2018 und von 2019 bis Juni 2021 war der Mann aus Marseille dann Coach der Profis der Königlichen. Er führte Real zu drei Triumphen in der Königsklasse und zwei spanischen Meisterschaften.

Für den 50-Jährigen gehören die Münchner zu den vier "glaubwürdigsten Optionen", heißt es weiter. Der Grund: Der deutsche Rekordmeister stehe finanziell auf gesunden Beinen und biete deshalb die Möglichkeit, in jeder Saison um den Sieg in der Champions League mitzuspielen.

Der frühere Stürmer spielte bereits in der Jugend für den FC Bayern und bis 2008 auch in der zweiten und ersten Mannschaft der Münchner. In der Saison 2018/2019 trug Wagner dann erneut das Trikot des deutschen Rekordmeisters, ehe er zu Tianjin Teda nach China wechselte und dort 2020 seine Laufbahn beendete.

Wagner ist seit dem Sommer 2021 Trainer der SpVgg Unterhaching. Mit dem Viertligisten steht er aktuell auf dem ersten Platz und peilt den Aufstieg in die 3. Liga an.

"Ich will mich als Trainer breit aufstellen und auch mal Sportart-übergreifend lernen", sagte Wagner: "Andrea Trinchieri ist einer der besten Basketballtrainer, die es in Europa gibt. Er ist Taktik-Freak, hat eine große Empathie, ein sensationeller Typ. Ich bin dankbar, dass ich da lernen darf."

© getty

FC Bayern, News: Leon Goretzka fällt gegen Frankfurt aus

Der FC Bayern bekommt es am Samstag mit Eintracht Frankfurt zu tun (18.30 Uhr im LIVETICKER). Dabei muss Coach Nagelsmann auf Leon Goretzka verzichten. Der 27-Jährige habe "an der Wade und Oberschenkelinnenseite Probleme", für das Pokalspiel in Mainz am kommenden Mittwoch sollte er aber wieder fit sein. Vertreten wird ihn Ryan Gravenberch, der es laut Nagelsmann zuletzt "sehr gut gemacht" habe.

Außerdem ließ Nagelsmann durchblicken, dass Serge Gnabry nach der Aufregung der vergangenen Tage lediglich auf der Bank sitzen wird. "Er hatte gegen Köln schon die Chance, eine Reaktion zu zeigen. Das war nicht überragend, dann ist es klar, dass dieses Boulevard-Thema größer wird als nötig", sagte Nagelsmann zu Gnabry. Der für ihn eingewechselte Kingsley Coman habe es gut gemacht und werde gegen Frankfurt von Beginn an auflaufen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Gravenberch - Sane, Musiala, Coman - Choupo-Moting

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Smolcic, Ndicka - Knauff, Kamada, Sow, Lenz - Lindström, Götze - Kolo Muani

FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB