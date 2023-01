FC Bayern, News und Gerüchte: Borussia Mönchengladbach lehnt wohl auch erhöhtes Angebot für Yann Sommer ab

Borussia Mönchengladbach hat offenbar auch ein erhöhtes Angebot des FC Bayern für Keeper Yann Sommer abgelehnt. Lothar Matthäus hat eine klare Meinung zu einem möglichen Transfer. Ein aktuell verliehener Spieler hat über eine mögliche Rückkehr nach München gesprochen.

Gladbach sucht für den Fall eines Sommer-Abgangs derweil weiter nach einer Alternative, als Kandidat Nummer eins gilt weiter Jonas Omlin von Montpellier. Ein Angebot in Frankreich ging laut Sky allerdings bisher nicht ein.

Mit den Bayern soll sich der Schweizer mündlich längst einig sein, am Montag führten die Klubs Gespräche. Doch obwohl die Münchner ihr erstes Angebot nun fast verdoppelt haben, steht ein Durchbruch wohl weiterhin aus. Jüngst berichtete der Blick , dass die Vorstellungen der Gladbacher im Bereich zwischen acht und zehn Millionen liegen, diesen Bereich hätte der FCB nun eigentlich erreicht.

Der FC Bayern hat sein Werben um Yann Sommer - wie bereits am Montag berichtet - intensiviert und nun laut Sky das Angebot für den Torwart von Borussia Mönchengladbach erhöht. Demnach habe der FCB acht Millionen Euro plus einen Bonus von einer Million geboten. Doch auch diese Offerte, die bereits als "All-in" bezeichnet wird, sollen die Fohlen abgelehnt haben.

© getty

FC Bayern, News: Matthäus fordert großzügige Münchner

Rekordnationalspieler und Ex-Bayern-Profi Lothar Matthäus hat den FCB dazu aufgefordert, den Sommer-Transfer nicht wegen der ein oder anderen Million scheitern zu lassen: "Die Bayern sollten an ihre hohen Ziele denken und nicht zu knausrig sein. Am Ende ist dieser Transfer für alle Beteiligten ein Gewinn", schrieb er in seiner Kolumne für Sky. Gleichzeitig könne er es verstehen, dass um die Ablöse noch ein wenig gefeilscht wird.

"Gladbach muss jetzt nicht darauf beharren, für einen so verdienten Spieler, der nur noch ein paar Monate Vertrag hat, jeden Euro herauszupressen", erklärte er weiter. Letztlich bekomme Gladbach "gutes und unerwartetes Geld für ihren Torwart der Zukunft. Bayern einen super Schlussmann für den leider verletzten Neuer und Sommer kann sich nach einer großartigen Zeit bei Gladbach den Traum erfüllen, Titel zu gewinnen."

Unabhängig von der Person ist für Matthäus klar, dass die Rückrunde für Bayern ohne Neuer "nicht leichter wird. Aber ich glaube, dass Yann Sommer kommen wird und das der beste deutsche Verein sowohl in Leipzig als auch gegen Paris mindestens bestehen kann." Matthäus sei allerdings ein solch großer Fan von Neuer, dass er auch von Sommer nicht komplett ersetzt werden kann. Notfalls glaube er jedoch, dass auch Ersatzmann Sven Ulreich diese Aufgabe erfüllen kann. "Er hat in letzter Zeit immer gut gespielt, wenn Manuel ausgefallen ist, und er hat das Zeug dazu, auch monatelang ein toller Rückhalt zu sein."