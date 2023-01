FC Bayern München, News und Gerüchte: Ex-DFB-Keeper warnt FCB vor Torwartproblemen

Ein Ex-DFB-Keeper hat den FC Bayern vor möglichen Problemen nach der Entlassung des Torwarttrainers gewarnt. Neues gibt es von Serge Gnabry nach dessen viel diskutiertem Paris-Ausflug. Außerdem spricht Noussair Mazraoui über den Stand seiner Genesung.

Ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zwischen Torwarttrainer und Torwart sei "elementar" dafür, Höchstleistungen zu bringen. "Ohne meinen Torwarttrainer in Stuttgart wäre ich nie zu dem gereift, der ich in Stuttgart geworden bin", erklärte Hildebrand, der sich dabei auch auf das Jahr 2005 bezog, als der VfB nach der Installation von Trainer Giovanni Trapattoni Hildebrands Torwarttrainer in die zweite Mannschaft versetzte. Der neue Hildebrand-Coach habe "voll auf die italienische Schule" gesetzt. "Das ist ganz anders. Ich kam damit nicht zurecht."

© imago images

FC Bayern, Gerücht: Austausch zwischen Salihamidzic und Gnabry

Als "amateurhaft" hatte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic das Verhalten von Serge Gnabry bezeichnet, zwischen den Bundesligaspielen in der Englischen Woche kurzerhand zur Fashion Week nach Paris zu reisen. Nach Informationen von Sport1 haben sich die beiden am Mittwochnachmittag ausgesprochen, Probleme oder gar Streit gebe es keinen, Gnabry habe sich einsichtig gezeigt und eine Geldstrafe sei sowieso kein Thema gewesen.

Vor richtungsweisenden Wochen der Saison - neben dem Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt stehen Partien in den Pokalwettbewerben in Mainz und gegen PSG an - sollen die Spieler für die Bedeutung der Aufgaben sensibilisiert werden. "Das ist genau das, was ich nicht mag. Das ist nicht Bayern München, irgendwo rumzuturnen, wenn man einen freien Tag hat. Da gilt es sich auszuruhen, um dann beim nächsten Spiel Gas geben zu können", polterte Salihamidzic nach dem 1:1 gegen Köln.

Wie Sport1 berichtet, sei Gnabry nicht der einzige Bayern-Profi gewesen, der eine Einladung zur Fashion Week erhalten habe, nur er trat den Kurztrip allerdings an. Dementsprechend hätten die Fotos, die Gnabry aus Paris auf Social Media teilte, intern für wenig Begeisterung gesorgt.