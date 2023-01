FC Bayern Amateure: Aufstieg in die 3. Liga, Party mit Ribéry und Co. - das wurde aus den Aufstiegshelden von 2019

In der Saison 2018/19 stieg die Zweitvertretung des FC Bayern München aus der Regionalliga Bayern in die 3. Liga auf, wo sie anschließend Meister wurde. In zwei packenden Relegationsspielen gegen den VfL Wolfsburg sicherten sich die Amateure die Drittklassigkeit. Wir blicken auf den damaligen Kader im Rückspiel und zeigen, was die Aufstiegshelden von damals heute machen.

Die Mannschaft von Trainer Holger Seitz setzte sich in der Regionalliga Bayern damals mit 73 Punkten aus 34 Spielen souverän durch. Der VfB Eichstätt folgte mit sieben Zählern Rückstand auf dem zweiten Platz. Doch weil Meister in der Regionalliga nicht immer automatisch aufsteigen, mussten die Amateure in die Relegation gegen den VfL Wolfsburg, der in der Regionalliga Nord mit 77 Punkten Meister wurde. Für die Zweitvertretung des FC Bayern war das ein Horrorszenario. Schon 2014 mussten sie in die Relegation, damals gegen Fortuna Köln - und sie scheiterten denkbar dramatisch. Das von Erik ten Hag trainierte Team drehte einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel und schien mit einem 2:0 auf dem Weg in die Drittklassigkeit zu sein. In der vierten Minute der Nachspielzeit patzte allerdings Torhüter Lukas Raeder und Köln stieg wegen der Auswärtstorregelung auf. Ein ähnliches Drama bahnte sich auch gegen Wolfsburg an. Das Hinspiel wurde in der Autostadt mit 1:3 verloren und im Rückspiel lagen die Bayern früh mit 0:1 zurück. Jannik Rochelt, Lukas Mai und Kwasi Okyere Wriedt (Doppelpack) schossen den FC Bayern aber zum 4:1-Sieg und somit zum Aufstieg. "Das war definitiv ein riesiges Highlight", erinnert sich Rochelt, der neben seinem Tor auch einen Assist beisteuerte, im Interview mit SPOX und GOAL. Wir schauen auf die Aufstiegshelden von damals und zeigen, was aus ihnen wurde.

© imago images Tor: Ron-Thorben Hoffmann Der gebürtige Rostocker reiste im Laufe seiner Jugend immer weiter gen Süden. Erst Hansa, dann Hertha BSC, anschließend RB Leipzig und ab 2015 die U17 des FC Bayern München. In der Aufstiegssaison avancierte er zunehmend zum Stammtorhüter, weil Christian Früchtl mehrfach verletzt ausfiel. Seine Situation blieb trotz des erfolgreichen Saisonendes aber unbefriedigend. Früchtl war weiterhin die Nummer eins bei den Amateuren, Hoffmann kam zu selten zum Einsatz. Erst in der Saison 2020/21 wurde es besser. Hoffmann absolvierte dort 25 von 38 Partien. In den restlichen 13 war er verletzt oder stand bei den Profis im Kader. Mit seinen Leistungen konnte der Torhüter sich für den AFC Sunderland empfehlen, bei dem er 24 Spiele lang seinen Traum vom englischen Fußball leben konnte. Ein Trainerwechsel und eine Coronainfektion kosteten ihm schließlich aber den Stammplatz und so ging es im Sommer 2022 zurück nach Deutschland. Dort spielt er seit dieser Saison für Eintracht Braunschweig. Der Durchbruch gelang ihm jedoch noch nicht. Bisher stehen erst drei Pflichtspiele auf seinem Konto.

© imago images Abwehr: Mert Yilmaz Der Rechtsverteidiger zählte damals zum Stammpersonal in der Regionalliga Bayern und verpasste nur wenige Spiele. In 25 Partien kam der eher defensiv orientierte Außenspieler auf ein Tor und einen Assist. Yilmaz war damals ein Neuzugang, absolvierte einen großen Teil seiner Laufbahn bis dato in Leipzig. Zuvor spielte der gebürtige Berliner für TeBe. Auch in der 3. Liga etablierte sich Yilmaz nach anfänglichen Verletzungsproblemen zum zwischenzeitlichen Stammspieler. In der Meistersaison absolvierte er immerhin 17 Pflichtspiele. Seine Leistungen brachten ihm einige Angebote aus dem höherklassigen Bereich ein und so wechselte er in die Türkei zu Antalyaspor. Dort konnte er sich trotz einiger Einsätze nicht etablieren. Erst wurde er an Bursaspor in die zweite Liga verliehen, anschließend ging es ebenfalls auf Leihbasis zu Ümraniyespor in die Süper Lig, wo der heute 23-Jährige bisher aber erst auf ein Pflichtspiel kommt.

© imago images Lars Lukas Mai Galt in der Jugend als eines der größten Talente in seiner Altersklasse, aber dieses Versprechen sollte er nie erfüllen. Trotz zwei durchaus überzeugender Profieinsätze im Vorjahr gelang ihm der Durchbruch nie. Für die Zweitvertretung der Bayern war er in der Regionalliga ein wichtiger Stammspieler, der aber auch weit unter seinem Niveau gefordert wurde. Der Aufstieg in die 3. Liga kam für seine weitere Entwicklung zu spät und er stagnierte auf einem Niveau, das beim FC Bayern nicht reichte. Es folgte eine Leihe zu Werder Bremen, die auch deshalb unglücklich lief, weil Mai in diesem Zeitraum seine Mutter verlor. Im Januar 2022 sprach er sehr offen über den Verlust. Nach seiner Rückkehr zum FC Bayern ging es für den Innenverteidiger für 1,6 Millionen Euro zum FC Lugano in die Schweiz, wo er sich in der Stammelf etabliert hat.

© imago images Maxime Awoudja Auch Awoudja zählte damals zum Stamm in der Regionalliga Bayern. Lediglich ein Syndesmosebandriss setzte ihn zwischen September und Dezember außer Gefecht. Seine Leistungen machten den VfB Stuttgart auf ihn aufmerksam. In der zweiten Liga kam er jedoch kaum zum Zug. Über eine Leihe nach Tirol ging es im vergangenen Sommer zu Excelsior in die Niederlande, wo der 24-Jährige bisher ebenfalls Probleme hat, Einsatzzeiten zu sammeln.

© imago images Derrick Köhn Der Linksverteidiger hatte in der Regionalliga Bayern eine kleine Schwächephase, in der er seinen Stammplatz zu verlieren drohte. Doch rechtzeitig zum Saisonfinale etablierte er sich wieder in der Startelf der Zweitvertretung. Für einen Einsatz bei den Profis reichte es nie, dafür war er mit konstant guten Leistungen, zwei Toren und acht Assists an der Meisterschaft in der 3. Liga beteiligt. Es folgte der Wechsel in die Eredivisie, wo er für Willem II regelmäßig zum Einsatz kam. Heute spielt Köhn für Hannover 96 in der zweiten Liga, ebenfalls als Stammspieler. Mit 23 Jahren ist die Entwicklung des gebürtigen Hamburgers noch nicht abgeschlossen.

© imago images Defensives Mittelfeld: Paul Will Heute ist Paul Will Stammspieler bei Dynamo Dresden in der 3. Liga, damals verhalf er den Bayern zumindest mit einer starken Hinrunde zum Aufstieg in selbige. Wegen eines Außenbandrisses verpasste er dann aber große Teile der Rückrunde, kehrte jedoch rechtzeitig zum Relegationsrückspiel gegen Wolfsburg zurück. Will galt nie als großes Talent, aber immer als wichtiger Arbeiter im Mittelfeld. Trotz großer Konkurrenz bekam er so auch in der 3. Liga immer wieder seine Einsätze. Spätestens in der Rückrunde deutete sich dann aber an, dass seine Zeit in München vorbei ist. Es ging zu Dynamo, wo er sich sofort im Team etablieren konnte.

© imago images Nicolas Feldhahn Der Oldie im Team, an dem sich die jungen Spieler orientiert haben. Nach Stationen bei Unterhaching, Erzgebirge Aue, Werder Bremen II, Kickers Offenbach und dem VfL Osnabrück ging es 2015 nach München zu den Amateuren. Dort wurde Feldhahn zum Kapitän und zur festen Konstante in einem Team, das sich fast jedes Jahr neu aufstellte. Im Aufstiegsjahr verpasste er nur ein einziges Spiel - wegen einer Gelbsperre. In der Rückrunde kam der Innenverteidiger zunehmend im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. In der 3. Liga wurde er schließlich wieder hinten gebraucht. Feldhahn beendete nach 190 Spielen für die Zweitvertretung im Sommer 2022 seine Karriere und ging als Amateure-Legende. Da er hin und wieder im Kader der Profis auftauchte, darf er sich sogar Deutscher Meister und Supercup-Sieger nennen.

© imago images Offensives Mittelfeld: Woo-Yeong Jeong Galt im Jugendbereich der Bayern nie als einer der talentiertesten, dafür aber als einer der fleißigsten und diszipliniertesten Kicker. Und so arbeitete er sich schnell an Spielern vorbei, die sich auf ihrem vermeintlichen Talent ausruhten. In der Regionalliga Bayern erzielte er in 29 Einsätzen 13 Tore und kam auf sechs Vorlagen. Auch in der Relegation bereitete er einen Treffer vor. Das blieb auch dem Klub nicht verborgen und so debütierte Jeong noch während der Saison für die Profis. Und auch der SC Freiburg wurde auf ihn aufmerksam. Die Breisgauer zahlten zwei Millionen Euro für den Offensivallrounder. Im Winter 2020 kehrte Jeong jedoch nochmal nach München zurück. Die halbjährige Leihe verhalf ihm, die letzten Entwicklungsschritte zu gehen, um es schließlich auch in Freiburg zu schaffen. Dort ist er heute ein wichtiger Bestandteil jenes Teams, das in der Bundesliga auf dem zweiten Platz steht.

© imago images Jannik Rochelt Nachdem Rochelt in den ersten 22 Spielen für den FC Memmingen auf acht Tore und sechs Assists kam, holten die Bayern ihn. Mit einem Treffer und drei Vorlagen war er jedoch kein ganz großer Faktor. Zu diesem wurde er jedoch im wichtigen Relegationsrückspiel gegen Wolfsburg, als er einen Treffer und einen Assist zum 4:1-Sieg beisteuerte. In der 3. Liga rückte Rochelt zunehmend in den Hintergrund. So wechselte er im Februar 2021 erst zum SSV Ulm und anschließend zum SC Elversberg, wo er aktuell mit zehn Toren und acht Vorlagen in 21 Partien wieder zu alter Form gefunden hat.

© imago images Alphonso Davies Der heute bekannteste Spieler der damaligen Regionalliga-Mannschaft. Davies hatte zuvor lediglich drei Spiele in der Regionalliga Bayern absolviert, war größtenteils schon bei den Profis unterwegs. Nach seinem Winterwechsel war noch unklar, in welche Richtung er sich entwickeln würde. Doch der Kanadier schlug voll ein, ist heute einer der besten Außenverteidiger der Welt. Mit seinen acht Pflichtspielen für die Amateure begann seine Reise in München - und der Aufstieg in die 3. Liga war quasi sein erster großer Erfolg.

© imago images Angriff: Kwasi Okyere Wriedt Zwei Tore und ein Assist im Rückspiel, 24 Treffer und acht Vorlagen in der gesamten Regionalliga-Saison - Wriedt war zweifelsohne der "Star" des Teams. In der darauffolgenden Saison machte er genau dort weiter und traf in 33 Einsätzen 24-mal in der 3. Liga. Hinzu kamen sechs Assists. Anschließend ging es für Wriedt in die Eredivisie, wo er für Willem II in 24 Einsätzen immerhin achtmal traf und zwei Treffer vorbereitete. Heute spielt der Angreifer und sechsfache Nationalspieler Ghanas für Holstein Kiel - bisher noch ohne großen Durchbruch.

© imago images Trainer: Holger Seitz War nie der ganz große Taktiker, weiß aber mit den Spielern umzugehen und kann sie dazu bringen, ihr ganzes Potenzial abzurufen. Deshalb war er damals wohl genau der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt. Anschließend übernahm Sebastian Hoeneß, der von der Vorarbeit profitierte. Seitz arbeitete anschließend wieder als Leiter am Campus - bis November 2022. Dann wurde er durch Jochen Sauer ersetzt. Beim FC Bayern blieb er dennoch und zwar abermals als Trainer der Amateure. Dort beerbt Seitz Martín Demichelis.

© imago images Eingewechselt: Kilian Senkbeil Kam 2018 aus der Jugend von RB Leipzig, spielte aber keine große Rolle im Kader der Amateure. Drei Einsätze über die volle Distanz und ein paar Kurzeinsätze stehen auf seinem damaligen Konto. In der 3. Liga änderte sich an dieser Rolle wenig. 2021 war er für einige Monate vereinslos, ehe es zum ZFC Meuselwitz ging. Von dort wechselte Senkbeil 2022 nach Lettland, wo er jedoch nur ein halbes Jahr für Auda in der obersten Liga spielte. Seit diesem Winter ist der 23-Jährige wieder vereinslos.

© imago images Eingewechselt: Alexander Nollenberger Bei den Bayern war er eher ein Rotationsspieler, kam in 22 Einsätzen aber immerhin auf vier Tore und drei Vorlagen. In der 3. Liga spielte er dann kaum noch und wechselte so 2020 zur SpVgg Bayreuth, wo er heute noch unter Vertrag steht und regelmäßig als Linksaußen zum Einsatz kommt. In 17 Spielen in der 3. Liga hat er in dieser Saison sechs Tore erzielt und zwei Treffer vorbereitet.

© imago images Eingewechselt: Joshua Zirkzee Hatte das große Problem, dass Wriedt in der Offensive der mit Abstand beste Spieler war. In der Regionalliga kam er in zehn Einsätzen dennoch auf vier Tore und vier Assists. In der 3. Liga wurde er vermehrt als Zehner eingesetzt. Als er in der Bundesligamannschaft seine Chance bekam, wusste er diese mit wichtigen Toren gegen Freiburg und Wolfsburg zu nutzen. Auch gegen Hoffenheim und Gladbach traf Zirkzee im Saisonverlauf. Der perfekte Nachfolger für Robert Lewandowski? Anschließend ging es bergab. Eine Leihe zu Parma Calcio verlief erfolglos, beim RSC Anderlecht kam er besser klar. Im Sommer 2022 erfolgte dennoch der Wechsel zum FC Bologna - für immerhin 8,5 Millionen Euro. Dort wartet der 21-Jährige abermals auf seinen Durchbruch.

© imago images Ohne Einsatz: Christian Früchtl Bei den Profis hatte Früchtl hinter Manuel Neuer nie eine wirkliche Chance und bei den Amateuren war er oft unterfordert. Weil er durch Verletzungen häufig fehlte, kam in der Relegation Hoffmann zum Einsatz. Nach einer erfolgreichen Drittliga-Saison wurde Früchtl schließlich zum 1. FC Nürnberg verliehen, doch der Plan der Bayern ging vollkommen daneben. Der junge Torwart kam nicht an Christian Mathenia vorbei und stagnierte weiter in seiner Entwicklung. Es ging zurück zu den Bayern und 2022 für 500.000 Euro Ablöse zu Austria Wien, wo Früchtl heute Stammtorhüter ist.

© imago images Ohne Einsatz: Meritan Shabani Der gebürtige Münchner steuerte in der Regionalliga sechs Tore und sechs Assists in 26 Spielen bei und war vor allem in der Hinrunde ein wichtiger Spieler für die Amateure. In der Relegation bereitete er im Hinspiel immerhin noch das Auswärtstor vor. Für die Profis kam Shabani immerhin dreimal zum Einsatz, nach der Saison ging es aber schon nach England zu den Wolverhampton Wanderers - für 1,5 Millionen Euro. Seitdem sucht Shabani seinen Platz. Eine Leihe zum VVV-Venlo verlief weniger gut. Aktuell spielt der Offensivmann bei den Grasshoppers Zürich in der Schweiz. In 14 Partien kommt er erst auf 302 Minuten und eine Vorlage. Ein Tor war ihm noch nicht vergönnt.

© imago images Ohne Einsatz: Resul Türkkalesi Er durchlief mehrere Abteilungen im Jugendbereich des FC Bayern und absolvierte insgesamt 36 Spiele für die Amateure - 15 davon in der Aufstiegssaison. Anschließend war er jedoch ein halbes Jahr vereinslos, ehe es in die Türkei zu Usak Spor ging. Dort ist der 24-Jährige in der dritten Liga heute Kapitän.