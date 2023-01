Klub-Gründer und echte Legenden: Blinds Vorgänger bei Bayern

Daley Blind ist etwas überraschend beim FC Bayern gelandet! Der Defensiv-Allrounder, zuletzt bei Ajax Amsterdam unter Vertrag, ist dabei nicht der erste Star mit Oranje-Wurzeln beim FC Bayern: SPOX erinnert an Legenden - und auch an Flops.

Daley Blind wird die Abwehr des FC Bayern verstärken , zunächst einmal bis zum Saisonende. Damit reagiert der Rekordmeister auf die Verletzung von Lucas Hernández bei der WM 2022 in Katar. Er kann in der Innenverteidigung eingesetzt werden, aber auch auf der linken Seite als Backup von Alphonso Davies.

In der Bundesliga wurde er vor allem bei seiner Tätigkeit als Trainer des Hamburger SV in der Saison 2008/09 bekannt. Aber seine erste Station in Deutschland war beim FC Bayern.

JAN WOUTERS (1991 – 1994): Am Samstag rief Sören Lerby an, am Sonntag traf er sich mit Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, am Mittwoch spielte er für Bayern. Wouters war dabei, als Bayern nur Zehnter wurde.

JAN WOUTERS (1991 - 1994)

Dem Nachfolger Erich Ribbeck sagte er in einer Spielersitzung: "Trainer, Sie sind der einzige in diesem Raum, der keine Ahnung hat." Ribbeck ließ ihn dennoch spielen. Weil seine Eltern krank wurden, ging er zurück in die Heimat.