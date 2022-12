FC Bayern, News und Gerüchte: Ex-Profi-Halil Altintop vor Beförderung

Der FC Bayern befördert offenbar Ex-Profi Halil Altintop. Der deutsche Rekordmeister will sich nach dem Rücktritt von Donata Hopfen für eine starke DFL einsetzen. Außerdem: Präsident Herbert Hainer ist überzeugt von Hansi Flick als DFB-Trainer. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Altintop war 2020 zum deutschen Rekordmeister gestoßen und hatte zunächst als Co-Trainer der U16 und später dann als Trainer der U17 gearbeitet. Im Sommer stieg er zum Übergangskoordinator am Campus auf, auch die Betreuung von Leihspielern wurde ihm übergeben.

Hopfen hatte aufgrund von internem Druck ihr Amt als DFL-Chefin am gestrigen Mittwoch niedergelegt. Sie wünsche den Verantwortlichen "den nötigen Mut und Willen zur Veränderung" angesichts "wachsender Herausforderungen. Ich gehe in dem Bewusstsein, die richtigen Dinge angestoßen zu haben."

"Da müssen wir uns alle zusammenschließen. Der FC Bayern wird sich da sehr aktiv, vor allem durch Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender, einbringen in den Prozess, die DFL da weiter zu stärken", so Hainer weiter.

Nach dem angekündigten Rücktritt von Donata Hopfen als DFL-Chefin zum 1. Januar 2023 will sich der FC Bayern weiterhin für eine starke DFL einsetzen. "Für den FC Bayern, aber auch für die gesamte Bundesliga, ist eine starke DFL sehr, sehr wichtig", kommentierte FCB-Präsident Herbert Hainer bei DAZN den Rücktritt Hopfens.

FC Bayern, News: Hainer überzeugt von Flick als DFB-Coach

Klub-Präsident Herbert Hainer vom FC Bayern München glaubt an eine erfolgreiche Zukunft der Nationalmannschaft unter Hansi Flick. Die Entscheidung des DFB zur weiteren Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer sei eine gute, sagte Hainer bei DAZN. Flick habe "bereits beim FC Bayern bewiesen, dass er eine Mannschaft erfolgreich trainieren kann. Er hat mit uns viele Titel gewonnen."

Flick war 2019 bei den Bayern vom Co-Trainer zum Chefcoach aufgestiegen. Bis 2021 gewann er sieben Titel, darunter die Champions League und zweimal die deutsche Meisterschaft.

Trotz des enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Katar traut Hainer dem 57-Jährigen auch mit der DFB-Auswahl weiterhin Großes zu. "Ich bin überzeugt davon, dass er das auch mit der Nationalmannschaft schaffen kann", sagte er und fügte mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland an: "Wir haben die Heim-EM vor der Nase, da heißt es jetzt: Schulterschluss und Kräfte bündeln, damit wir da nach vorne kommen."

