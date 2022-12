FC Bayern, News und Gerüchte: Erste Gespräche mit Kroatiens WM-Torhüter Dominik Livakovic?

Der FC Bayern will offenbar einen WM-Helden unter Vertrag nehmen. In Manuel Neuers Vertrag gab es wohl keine "Ski-Klausel". Außerdem: Ein Nachwuchs-Keeper steigt in der FCB-Hierarchie auf. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

© getty FC Bayern, Gerücht: Erste Gespräche mit WM-Torhüter? Der FC Bayern will nach der schweren Verletzung von Torhüter Manuel Neuer offenbar einen Ersatz für den 36-Jährigen verpflichten. Wie Sky Sport berichtet, hat der deutsche Rekordmeister die Fühler nach Kroatiens WM-Keeper Dominik Livakovic ausgestreckt. Demnach habe es zwischen den Parteien sogar schon erste Gespräche über eine Zusammenarbeit gegeben. Vorstandsboss Oliver Kahn sah ihn sich zuletzt persönlich im Stadion an. Livakovic steht derzeit noch bei Dinamo Zagbreb unter Vertrag. Dort läuft sein Arbeitspapier noch bis 2024. Der 27-Jährige hatte mit guten Leistungen während der laufenden Weltmeisterschaft in Katar aus sich aufmerksam gemacht. So parierte er unter anderem im Achtelfinale gegen Japan und im Viertelfinale gegen Brasilien insgesamt vier Elfmeter und sorgte damit quasi im Alleingang für den Halbfinal-Einzug seiner Kroaten.

© getty FC Bayern, News: Keine Ski-Klausel in Neuers Vertrag In Manuel Neuers Vertrag befindet sich offenbar keine sogenannte "Ski-Klausel", die ihm die Teilnahme an riskanten Outdoor-Aktivitäten verbieten würde. Das berichtet die Bild-Zeitung. Zuvor hatten verschiedene Medien darüber spekuliert, dass sich der Bayern-Torhüter bei seinem Unfall möglicherweise einer Vorgabe in seinem Vertrag widersetzt hätte. Der 36-Jährige hatte sich am Samstag bei einem Ski-Unfall während seiner Urlaubes eine Fraktur im rechten Unterschenkel zugezogen. Die Spielzeit 2022/23 ist für Neuer damit gelaufen, bis zum Ende der Saison wird nicht mehr für die Bayern im Kasten stehen. Neuer schrieb in einem Post auf Instagram: "Hey Leute, was soll ich sagen, das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können... Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen. Die gestrige OP ist sehr gut verlaufen. Vielen Dank an das Ärzte-Team! Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist."

© getty FC Bayern, Gerücht: Junior-Keeper steigt auf Nach Informationen von Sport1 und der Bild-Zeitung hat der FC Bayern unabhängig einer möglichen Rückkehr von Alexander Nübel oder der Verpflichtung eines neuen Torhüters Veränderungen in der Keeper-Hierarchie vorgenommen. Demnach wird Nachwuchskeeper Tom Ritzy Hülsmann künftig fester Bestandteil des Profikaders und auch beim anstehenden Trainingscamp in Katar mit von der Partie sein. Bisher hat der U19-Spieler, der über zwei Meter groß ist, nur gelegentlich mit der ersten Mannschaft trainiert. Hülsmann kam in der laufenden Saison fünfmal bei der U19 und dreimal bei der U23 zum Einsatz.