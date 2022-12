FC Bayern München, News und Gerüchte: Oliver Kahn spricht über Bundesliga-Spiele in USA

Oliver Kahn hat sich anlässlich des NFL-Spiels in München zu möglichen Partien des FC Bayern München in den USA geäußert. Der FCB findet für Bouna Sarr keinen Abnehmer. Dayot Upamecano ist wieder fit, während Kingsley Coman ausfällt. News und Gerüchte zum Rekordmeister gibt es hier.

© imago images

FC Bayern München, News: FCB-Spiel in den USA? Oliver Kahn fordert Verständnis für Fans

Oliver Kahn hat sich anlässlich des NFL-Spiels in München zu möglichen Spielen seines Klubs in den USA geäußert. "Ein Bundesligaspiel zwischen Bayern und Dortmund, das in New York stattfindet, hört sich zwar großartig an", erklärte der Vorstandsvorsitzende im Podcast bei OMR: "Aber da muss man sich in die Fans reinversetzen."

Auch wenn der FC Bayern Fans auf der ganzen Welt habe, will der Titan es sich nicht mit den einheimischen Anhängerinnen und Anhängern verscherzen. "Was das für ein Aufwand für diese Fans bedeuten würde! Von München nach New York reisen und den ganzen Aufwand auf sich nehmen", erklärte Kahn: "Wir kennen den Wert derer, die jedes Mal in die Allianz Arena kommen, die den FC Bayern überall hin begleiten. Die muss man auch verstehen."

Generell ist der Champions-League-Sieger von 2001 davon überzeugt, dass man "95 Prozent der Sachen, die wir gesehen haben, im Fußball nicht bringen kann". Zwischen den Sportkulturen in Europa und den USA gebe es einen großen Unterschied.

"Bei uns hat Fußball sehr viel mit Kultur und Tradition zu tun, aber man darf sich nicht gegenüber Innovationen verschließen", erklärte Kahn. Gerade die junge Generation habe "andere Ansprüche an den Fußball und seine Übertragung" und erwarte dementsprechend auch von einem Stadionbesuch "etwas anderes als ein etwas traditionelleres Publikum".