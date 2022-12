FC Bayern München, News und Gerüchte: Keine Rückkehr von Alexander Nübel wegen Trainer? Lager von Manuel Neuer wütend

Die vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel droht wegen eines Trainers zu scheitern. Die Weltmeisterschaft in Katar beschert dem FC Bayern viel Geld und Marcel Sabitzer ist offenbar in Italien begehrt. Die News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern München, News: Zoff zwischen Nübel- und Neuer-Seite

Alexander Nübels Berater Stefan Backs hat sich erneut zu einer möglichen Rückkehr seines Klienten zum FC Bayern im Winter geäußert und bekräftigt, dass diese stark von Torwarttrainer Toni Tapalovic abhängen würde. Dieser gilt als enger Vertrauter des verletzten Manuel Neuer.

"Es gibt kein Verhältnis, weil beide keinen Kontakt haben und hatten", erklärte Backs gegenüber der Bild und rief somit auch Kritik an Tapalovic hervor. Das Boulevardblatt schlussfolgerte, dass Nübel nicht nach München zurückehren wird, solange Tapalovic beim deutschen Rekordmeister angestellt ist.

Die Neuer-Seite reagierte in Person von Berater Thomas Kroth nun mit Unverständnis auf die Vorwürfe. "Warum ruft Alexander Nübel eigentlich nicht bei Manuel oder Toni Tapalovic einfach an und bespricht die Sachlage in aller Ruhe", erklärte er im Gespräch mit der Bild und beschwerte sich: "Warum alles über die Öffentlichkeit?"

Kroth polterte weiter: "Die beiden kennen sich doch und außerdem waren es Tapalovic und Manuel, die frühzeitig dem FC Bayern die Empfehlung gaben, Nübel zu verpflichten. Sie haben also einen großen Anteil daran, dass Nübel 2020 zum FC Bayern wechselte."

Zudem sei Tapalovic verantwortlich dafür gewesen, dass die ursprünglich noch bis Sommer laufende Leihe von Nübel zu Monaco über die Bühne gegangen sei. Auch soll er Nübel beim damaligen Trainer Niko Kovac empfohlen haben.

Zu Beginn der Leihe habe es dem Vernehmen nach einen regelmäßigen Austausch zwischen Nübel und Tapalovic gegeben. Der einstige Schalke-Keeper betonte in einem Interview sogar selbst, dass er Feedback aus München brauchen würde.

Backs hatte zuletzt bestätigt, dass der FC Bayern an einer sofortigen Rückkehr von Nübel arbeitet, um den Ausfall von Neuer bis zum Saisonende zu kompensieren. Erst kürzlich sagte er der dpa: "Grundsätzlich hat Alex bei Bayern München einen Vertrag unterschrieben, um irgendwann dort zu spielen. Dafür müssen aber Voraussetzungen erfüllt sein." Nübel bräuchte "maximale Rückendeckung", führte Backs weiter aus.