FC Bayern München und seine Keeper: Dürre nach Maier und Kahn

Manuel Neuer hat sich bei einer Skitour den Unterschenkel gebrochen und wird für den Rest der Saison ausfallen. Mit bald 37 Jahren neigt sich seine erfolgreiche Karriere unabhängig davon wohl langsam ihrem Ende entgegen. Wie verabschiedeten sich die vorherigen großen Keeper des FC Bayern München? Und was passierte danach?

Maiers Nachfolger stand damals schon im Kader: Walter Junghans, den der FC Bayern zwei Jahre zuvor vom SC Victoria Hamburg verpflichtet hatte. "Unter mir wird der Junghans zum Althans", spottete Maier bei der Ankunft des damals 18-Jährigen. Unverhofft avancierte Junghans schon mit 20 zum Stammhans, war in dieser Rolle fortan aber nie unumstritten. Immer wieder verdrängte ihn der elf Jahre ältere Manfred Müller aus dem Tor, beispielsweise beim verlorenen Landesmeisterpokal-Finale 1982 gegen Aston Villa.

Im Alter von 35 Jahren musste Maier sämtliche Jagden wegen eines schweren Verkehrsunfalls aber abrupt einstellen. Bei Aquaplaning krachte er mit seinem Auto in ein entgegenkommendes Fahrzeug und zog sich schwere innere Verletzungen zu, nur eine Notoperation rettete ihn. Maier begann zwar wieder mit dem Training, musste seine Karriere aber ohne weitere Einsätze beenden.

Sepp Maier stieg mit dem FC Bayern München 1965 in die Bundesliga auf und behielt dort 14 Jahre lang seinen Posten als Stammkeeper. In dieser Zeit verpasste er gerade einmal drei Bundesligaspiele, zwischenzeitlich stand er 442-mal hintereinander im Tor des FC Bayern. Vermutlich ein Rekord für die Ewigkeit. Maier gewann vier Meistertitel, drei Landesmeisterpokale und dazu haufenweise Herzen: Die "Katze von Anzing" jagte auf dem Platz bekanntlich nicht nur Bällen hinterher, sondern beispielsweise auch Enten.

Einen Maier-Nachfolger von Weltklasse-Format fand der FC Bayern erst drei Jahre nach dessen Karriereende mit Jean-Marie Pfaff. Im Anschluss an die Weltmeisterschaft 1982 wechselte der damals 28-jährige Belgier für umgerechnet 400.000 Euro nach München.

Anschließend stand Aumann noch zwei Spielzeiten - nun sogar als Kapitän - im Tor, ehe ihn der FC Bayern im Alter von 30 Jahren an Besiktas Istanbul verkaufte und als Nachfolger Oliver Kahn verpflichtete.

1991/92 blamierte sich die Mannschaft im UEFA-Cup und DFB-Pokal, in der Meisterschaft reichte es nur zu Platz zehn. Aumann selbst verpasste große Teile der Saison verletzungsbedingt. Weil Ersatzmann Sven Scheuer ebenfalls ausfiel und Gerald Hillringhaus patzte, reaktivierten die Münchner kurzzeitig den 37-jährigen Ex-Nationalkeeper Toni Schumacher.

Zwischenzeitlich verdrängte Aumann Pfaff sogar aus dem Tor, zum langfristigen Stammkeeper avancierte er aber erst nach dessen Abschied 1988. Sechs Jahre lang hütete Aumann anschließend das Tor des FC Bayern und gewann - wie es sich gehört - jede Menge Titel. In seine Zeit fällt aber auch die schlechteste Saison der Münchner seit dem Bundesliga-Aufstieg .

Unumstritten war aber auch Pfaff nicht immer und das lag am aufstrebenden Nachwuchskeeper Raimond Aumann. Noch als Teenager vom FC Augsburg zum FC Bayern gekommen, setzte er den belgischen Routinier gehörig unter Druck. Im Zuge des erbitterten Konkurrenzkampfs soll Pfaff seinem jungen Rivalen sogar eine Ohrfeige gegeben haben.

© imago images Oliver Kahn spielte von 1994 bis 2008 für den FC Bayern München.

Oliver Kahn

Umgerechnet 2,3 Millionen Euro zahlte der FC Bayern für den damals 25-jährigen Kahn an den Karlsruher SC, wohl eine der besten Investitionen der Klubgeschichte. Insgesamt 14 Jahre lang stand Kahn im Tor des FC Bayern. Daran änderte auch eine schnelle Rückkehr seines Vorgängers Aumann nichts. Als Fanbetreuer machte er dem "Titan" keine Konkurrenz - genauso wenig wie Sepp Maier, der mittlerweile als Torwarttrainer arbeitete.

Kahn gewann mit dem FC Bayern insgesamt acht Meistertitel und krönte seine Karriere 2001 mit dem Champions-League-Sieg. Beim Finale gegen den FC Valencia avancierte er im Elfmeterschießen mit drei Paraden zum Helden. Mindestens so legendär wie seine sportlichen Triumphe sind aber seine Ausraster: Kahn biss Heiko Herrlich, schubste Andreas Herzog und sprang Stéphane Chapuisat per Kung-Fu-Tritt an.

Nach Kahns Karriereende 2008 suchte der FC Bayern wie einst schon nach Maiers Abschied drei Jahre lang einen passenden Nachfolger. Der als Kahn-Erbe hochgejazzte Michael Rensing, Routinier Hans-Jörg Butt und Eigengewächs Thomas Kraft bewährten sich allesamt nicht langfristig.