FC Bayern, News und Gerüchte: Rasen in der Allianz Arena sorgt für Ärger

Spielerinnen des FC Barcelona haben sich über den Rasen in der Allianz Arena geärgert. Der frühere FCB-Spieler Philippe Coutinho steht womöglich vor einem Wechsel. Und: Serge Gnabry ist Spieler des Monats. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Barça-Spielerinnen lästern über Rasen

Der FC Bayern hat sich am Mittwoch in der Champions League der Frauen mit 3:1 gegen den FC Barcelona durchgesetzt. Anschließend war der schlechte Zustand des Rasens in der Allianz Arena ein Thema. "Ich will keine Ausreden suchen, weil der Gegner schließlich auf demselben Rasen spielen muss. Aber der Platz bestand mehr aus Sand als aus Rasen", sagte Barcelonas Ana Maria Crnogorcevic der Bild.

Patri Guijarro sah es ähnlich: "Das hat unser Spiel natürlich beeinflusst, weil der Ball viel langsamer war als sonst und anders gesprungen ist. Aber das ist keine Ausrede."

Nach dem NFL-Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks musste der Rasen ausgetauscht werden. Laut Bild verzögerte sich die Prozedur wegen Bodenfrosts in der Herkunftsregion des Rasens um eine Woche. Entsprechend war das Grün mit braunen Flecken noch in ausbaufähigem Zustand.