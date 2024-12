FC Bayern München, News und Gerüchte: Drei Top-Klubs bemühen sich um Leon Goretzka - doch der will nicht weg

© imago images

FC Bayern München, Gerücht: Goretzka will trotz Interesse von drei Top-Klubs bleiben

Leon Goretzka will den FC Bayern München in der Winterpause nicht verlassen. Das berichtet Sky. Demnach habe sich der Mittelfeldspieler gegen einen Abgang im kommenden Transferfenster entschieden, da er sich weiterhin beim deutschen Rekordmeister durchsetzen will und sich auch vom neuen Trainer Vincent Kompany geschätzt fühle.

Für den ehemaligen deutschen Nationalspieler soll es konkretes Interesse aus dem Ausland gegeben haben: So hätten Manchester United, Tottenham und Napoli ihre Fühler nach dem 29-Jährigen ausgestreckt haben, doch der habe einen Abgang im Winter nun kategorisch ausgeschlossen.