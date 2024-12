BVB, News und Gerüchte: "Ich habe die Nase voll von diesem Bullshit" - Ehemaliger Bundesligaprofi redet sich bei Giovanni Reyna in Rage

© getty

BVB, News: USMNT-Legenden kritisieren Gio Reynas Verbleib bei Borussia Dortmund

Landon Donovan und Tim Howard haben Gio Reyna dafür kritisiert, dass er im Sommer bei Borussia Dortmund geblieben ist und nicht über einen Wechsel in die MLS nachgedacht hat. "In einem Fall wie bei Gio ist es toll, dass du bei Borussia Dortmund unterschrieben hast, toll, dass du an Forest ausgeliehen wurdest. Aber du spielst keinen Fußball", sagte der ehemalige Bundesligaprofi Donovan im Podcast Unfiltered Soccer: "Früher habe ich das gehasst."

"Willst du Fußball spielen oder nicht?", fragte Donovan. Reyna sei schließlich "ein Fußballspieler" und kein "Fußballtrainierer".

Er wisse zwar, dass Verletzungen immer ein großes Thema bei Reyna waren. Der einstige Angreifer vom FC Bayern und von Bayer Leverkusen will von den Blessuren des Mittelfeldspielers aber nichts mehr hören: "Ich habe die Nase voll von diesem Bullshit. Die Leute erzählen die ganze Zeit Mist über die MLS und ich verstehe das. Weißt du was? Gio Reyna hätte in der MLS jetzt schon über 300 Spiele absolviert". Jemand mit so großer Begabung müsste schon viel weiter sein: "Viele Leute im Camp sagen, er sei der talentierteste Typ."

Howard ergänzte, dass die USA nicht wie etwa Brasilien den Luxus hätten, einen talentierten Spieler zu verpassen, weil dann der nächste bald käme. "Wenn man also einen Spieler wie Christian Pulisic oder Tim Weah bekommt – Gio Reyna ist ein besonderer Mann. Er hat Magie in seinen Schuhen, er hat eine Härte und Hartnäckigkeit an sich, die nicht jeder US-Spieler hat." Deshalb wolle der ehemalige Torhüter "ihn mehr spielen sehen". In der aktuellen Saison kommt Reyna erst auf 51 Minuten.