BVB, News und Gerüchte: Ungewöhnliche Maßnahme! Dortmund ändert vor dem Duell mit Real Madrid die CL-Routine

BVB, News: Borussia Dortmund trifft vor dem Duell mit Real Madrid eine ungewöhnliche Maßnahme

Borussia Dortmund wird das Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid entgegen der normalen Gepflogenheiten am heimischen Trainingsgelände in Brackel abhalten. Normalerweise findet die Einheit im Gast-Stadion statt, so war es auch vor dem CL-Auftaktspiel dieser Saison gegen Club Brügge im Jan-Breydel-Stadion.

Nun das Umdenken: Einem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge will der BVB mit dieser Maßnahme ausschließen, dass Mitarbeiter von Real im Estadio Santiago Bernabeu das eigentlich geheime Training beobachten könnten. Laut UEFA-Vorgaben sind die ersten 15 Minuten für Journalisten frei, die restliche Trainingszeit findet regulär hinter verschlossenen Türen statt.

Das Abschlusstraining in Dortmund beginnt am heutigen Montag um 11.30 Uhr. Anschließend fliegt der BVB-Tross nach Madrid, wo am Abend noch die Platzbegehung im Bernabeu stattfindet. Anpfiff zum Duell mit Real ist am Dienstag um 21 Uhr.