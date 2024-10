BVB, News und Gerüchte: Marco Reus' Karriere "eine sportliche Tragödie"

© Getty Images

BVB, News: Karriere von Marco Reus "eine sportliche Tragödie"

Marco Reus hat wegen schwerer Verletzungen im Laufe seiner Karriere bekanntlich regelmäßig große Turniere mit der Nationalmannschaft verpasst, darunter auch die gewonnene Weltmeisterschaft 2014. Deshalb zog Sportreporter Marcel Reif bei seiner Bild-Show das Fazit: "Bei ihm ist es letztlich schon auch eine sportliche Tragödie, wenn du einen Strich drunter machst."

Gerade im Gegensatz zu vielen Spielern, die lieber früh für das Geld etwa nach Los Angeles, wo Reus mittlerweile spielt, wechseln und sich dadurch "die Karriere torpedieren", sei es bei Reus schlimm. "Er war oft so nah dran und so weit vorne weg. Und dann musste er fast schon serienmäßig passen, weil Verletzungen dazwischen kamen", analysierte Reif. "Er durfte nie das ernten, was er drauf hatte und dem deutschen Fußball gegeben hat."

Bei LA Galaxy scheint es dem früheren BVB-Star aber gut zu gehen. "Ich freue mich für ihn, dass er jetzt genau so mit sich im Reinen ist und nochmal ein bisschen was genießen kann. Dass der Fußball ihm auch nochmal ein bisschen was gibt."