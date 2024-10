BVB, News und Gerüchte: Roberto De Zerbi war im Sommer Trainer-Kandidat in Dortmund

© getty

BVB, News: Basler feuert gegen Nuri Sahin und Emre Can

Ex-Nationalspieler Mario Basler hat nach den jüngsten Auftritten des BVB bei den Niederlagen in Madrid und Augsburg kein gutes Haar an Trainer Nuri Sahin und dessen Kapitän Emre Can gelassen. In seinem Podcast "Basler ballert" sagte er: "Da muss ein Trainer sich ernsthaft Gedanken machen, ob er der richtige Mann am richtigen Platz ist." Basler kritisierte unter anderem die Einwechslung Cans in Madrid, als er auf der rechten Abwehrseite mit Vinícius Júnior überfordert war. "Der Trainer hat versagt in diesem Spiel", meinte er.

"Can bestätigt, dass die Zeit von ihm vorbei ist. Es wird Zeit, dass sich Can hinterfragt, ob das noch der richtige Sport für ihn ist. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Er trägt dazu bei, dass Borussia Dortmund in der Krise ist", sagte Basler.