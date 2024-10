BVB, News und Gerüchte: Nuri Sahin erklärt, warum Emre Can auf die Bank musste - und erklärt die Startschwierigkeiten von Maxi Meier

© getty

BVB, News: Nuri Sahin spricht über schleppenden Start von Maxi Beier

Nuri Sahin hat sich zum durchwachsenen Start des BVB in die neue Saison geäußert. In der Sport Bild sprach der neue Cheftrainer in dem Zuge auch über eine ganze Reihe Personalien, die aktuell heiß diskutiert werden.

So erklärte Sahin angesichts des schlechtesten Dortmunder Starts in eine Bundesligasaison seit zehn Jahren: "Wir haben noch nicht gezeigt, zu was wir in der Lage sind. Gerade auswärts. Da konnten wir unser Spiel nicht durchbringen und waren manchmal zu fahrig. Das müssen wir abstellen, wenn wir eine Top-Mannschaft werden wollen."

Ein Erklärungsansatz des ehemaligen Profis: "Wir haben einige Spieler, die zum ersten Mal in ihrer Karriere alle drei Tage spielen müssen." Sahin erinnerte in den Zuge an seinen Ex-Mitspieler Henrikh Mkhitaryan. Dieser kam 2013 für viel Geld von Shatchjor Donezk als Ersatz für Mario Götze nach Dortmund und hatte zunächst auch Eingewöhnungsprobleme. Irgendwann aber habe sich dies gegeben und der heutige Inter-Star habe zwischendurch "auf Ballon-d'Or-Level" gespielt. "Ich war damals einer seiner engsten Freunde und habe erlebt, dass er seine Zeit brauchte, um dorthin zu kommen", so Sahin.

Angesprochen, ob er damit aktuell Neuzugang Maxi Beier im Sinn habe, meinte er: "Zum Beispiel. Es ist nicht Maxis Schuld, dass wir ihn für ein Ablöse verpflichtet haben, die von Tag eins an hohe Erwartungen weckt. Bei Borussia Dortmund sind wir unglaublich überzeugt von dem Jungen. Ich werde ihm alle Zeit der Welt geben." Alles andere sei "menschlich und professionell komplett falsch". Aktuell sei Beier, der für knapp 30 Millionen Euro aus Hoffenheim kam, noch zu verkopft und spiele nicht frei auf.