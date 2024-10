BVB, News und Gerüchte: "Primadonna, die Kapitänsbinde spazieren trägt" – heftige Kritik an Emre Can

© getty

BVB, News: "Primadonna, die Kapitänsbinde spazieren trägt" - heftige Vorwürfe gegen Emre Can

Emre Can muss erneut heftige Kritik einstecken. Ex-Profi Mario Basler wurde in seinem Podcast "Basler ballert" abermals ausfällig: "Herr Can muss sich wirklich mal ernsthafte Gedanken machen, ob er noch beim richtigen Sport ist." Der 30-Jährige habe gegen Union Berlin eine komplett falsche Einstellung an den Tag gelegt: "Wenn du dann nach Berlin fährst und denkst, naja, irgendwie geht es schon und hast so eine Primadonna auf dem Platz herumrennen, die die Kapitänsbinde spazieren trägt, wie Emre Can, dann hat irgendeiner den Schuss nicht gehört."

Das Abwehrverhalten des 30-Jährigen sei katastrophal gewesen. Vor den Gegentoren sei der Dortmunder nicht "zurückgesprintet, sondern er ist zurückgegangen". Außerdem stellte Basler die Mentalitätsfrage: "Gerade in diesen Spielen brauchst du Mentalitätsspieler. Und die hat Borussia Dortmund nicht. Und da können wir diskutieren, wie wir wollen. Ein Emre Can ist kein Kapitän."

Can stand zuletzt häufiger in der Kritik und beschwerte sich öffentlich darüber, dass er zu wenig Wertschätzung erfahre. In den vergangenen Wochen zeigte der Dortmunder wechselhafte Leistungen. Julian Nagelsmann nominierte den BVB-Kapitän nicht für die Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande.