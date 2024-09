BVB, News und Gerüchte: Bundesligist wollte Giovanni Reyna ausleihen - Hummels bittet um Bedenkzeit

© getty

BVB, Gerücht: VfL Bochum war an Leihe von Giovanni Reyna interessiert

Der VfL Bochum war nach Informationen der Bild-Zeitung schwer an einer Ausleihe von Dortmunds Flügelspieler Giovanni Reyna interessiert. Demnach sei auch der Amerikaner nicht abgeneigt gewesen, denn auch ihm sei es vor allem darum gegangen, auf mehr Spielzeit als noch in der vergangenen Saison zu kommen.

Im Winter hatte der BVB Reyna leihweise zu Nottingham Forest in die Premier League abgegeben, doch auch dort konnte der Offensivspieler nicht überzeugen und saß meist auf der Bank oder der Tribüne.

Von Reynas Star-Berater Jorge Mendes sei ebenfalls schon das Okay eingeholt worden - doch im letzten Moment spielte der BVB bei dem Leihgeschäft nicht mehr mit und entschied sich dem Bericht zufolge dafür, Reyna doch nicht abzugeben. "Er hat an sich gearbeitet, an der Stabilität gearbeitet, an der Ausstrahlung gearbeitet", lobte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl den 21-Jährigen, der in dieser Saison bislang auf neun Pflichtspielminuten für die Schwarz-Gelben kommt.