BVB: Borussia Dortmund befindet sich in einem ewigen Kreis – drei Dinge, die beim 4:2 gegen den VfL Bochum auffielen

BVB: Ein ewiger Kreis

Nach der Partie zeigte sich Sahin bei DAZN durchaus selbstkritisch, versuchte aber auch, das Positive herauszuheben. Sein Team sei klar geblieben nach den Gegentoren, habe weiter versucht, das eigene Spiel durchzuziehen. Tatsächlich gab es zu keinem Zeitpunkt einen nennenswerten Einbruch, was in der Vergangenheit schon mal anders war.

Trotzdem erinnern die Aussagen an die seiner Vorgänger. Sie alle versuchten sich nach Abenden wie diesem an Zweckoptimismus. Sie alle scheiterten früher oder später daran, dass ihr Team unerklärliche Fehler machte. Was nicht bedeuten soll, dass die Trainer machtlos waren. Nur fühlt sich dieser BVB an, als wäre er in einem ewigen Kreis gefangen.

"Gehen Sie davon aus, dass wir alles ganz klar ansprechen", analysierte der 36-Jährige. Gegen Bochums Raute sei es der Plan gewesen, eigentlich immer mit einem Spieler mehr hinten abzusichern. Daran hielt sich die Mannschaft nicht, wodurch es zu oft zu Gleichzahlsituationen kam, wenn Bochum umschalten konnte.

In der Halbzeit wies Sahin Emre Can dazu an, konsequenter hinten zu bleiben. Das stabilisierte die Defensive. Dass der BVB-Trainer schnell reagiert, Dinge anpasst und ausprobiert, spricht für ihn. Aber die technischen Defizite, die dieses Team immer wieder offenbart, sind mit taktischen Mitteln nur schwer zu verstecken.

"Manchmal muss man leiden, um zu lernen", sagte Sahin in Bezug auf die 32. Minute, in der der VfL Bochum das Spiel in seine Richtung hätte kippen können. Schaut man sich an, wie oft der BVB in den letzten Jahren gelitten hat und wie wenig er daraus gelernt hat, ist das eine sehr optimistische Aussage.