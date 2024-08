Bundesliga: Sechs Klubs, die in der neuen Saison zu Sorgenkindern werden könnten

1. FC Union Berlin: Wie schnell klappt der Umbruch?

Union Berlin hat einen kleinen Umbruch in diesem Sommer hingelegt. Horst Heldt hat die sportliche Leitung übernommen, Bo Svensson ist der neue Mann an der Seitenlinie. Große Abgänge gab es nicht, dafür wurden unter anderen mit Tom Rothe, Laszlo Benes und Leopold Querfeld interessante und entwicklungsfähige Talente.

Das ist grundsätzlich erstmal eine Entwicklung, die nicht darauf hindeutet, dass man (wieder) ein Sorgenkind wird. Zumal auch die Erwartungshaltung nach der schwachen letzten Saison deutlich angenehmer sein wird.

Und trotzdem findet hier ein großer Paradigmenwechsel statt. Vom einstigen Defensivfußball dürfte unter Svensson nicht mehr viel übrig bleiben. Hohes Pressing, mutiger Fußball, viel Offensive standen beim Trainer in Mainz auf dem Programm. Aber wie gut funktioniert die Symbiose aus dem, was Union über viele Jahre hinweg gemacht hat und dem, was jetzt passieren soll?

Auch bei Union ist weniger der eingeschlagene Weg besorgniserregend, sondern eher die Frage, wie lange man braucht, damit alles greift.

Union Berlin: Das Startprogramm in der Bundesliga