BVB, News und Gerüchte: Nächste Absage von Mats Hummels - Sven Mislintat offenbar bei Borussia Dortmund überstimmt

© getty

BVB, Gerücht: Karim Adeyemi mit Bekenntnis zu Borussia Dortmund

Karim Adeyemi hat sich in einem Interview klar zu seinem Klub Borussia Dortmund bekannt. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Spekulationen um einen Abgang des Flügelspielers, der vor allem mit Juventus Turin in Verbindung gebracht wurde.

"Mein Fokus liegt nur auf dem BVB, das war auch schon so, bevor diese Gerüchte aufgekommen sind", sagte Adeyemi der Bild. "Für mich war immer klar, für den BVB zu spielen. Ich habe mich vor 2 Jahren ganz bewusst für Dortmund entschieden und diese Mission ist auch noch nicht erfüllt", ergänzte er.

Für 30 Millionen Euro hätte Adeyemi angeblich wechseln können, bei Juventus sei vor allem der neue Trainer Thiago Motta von ihm überzeugt. "Für mich war es im Sommer generell kein Thema zu gehen. Meine Gedanken waren schon nach dem Champions-League-Finale ziemlich klar, da ich mich beim BVB sehr wohl fühle und nach wie vor das Vertrauen der Fans, Trainer, Vereinsführung und Kollegen spüre", nahm Adeyemi nun diesen Spekulationen den Wind aus den Segeln.