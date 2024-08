BVB, News und Gerüchte: Längerer Ausfall als gedacht? Neue Dortmund-Sorgen um Serhou Guirassy

© getty

BVB, News: Gregor Kobel und Niklas Süle bei Borussia Dortmund degradiert

Nationalspieler Emre Can führt Borussia Dortmund auch in der kommenden Saison als Kapitän an. Der neue BVB-Trainer Nuri Sahin hält somit an der Entscheidung seines Vorgängers Edin Terzic fest, der den Defensivspieler vor einem Jahr zum Spielführer ernannt hatte.

Cans neue Stellvertreter sind Julian Brandt (Vize-Kapitän) und Nico Schlotterbeck (dritter Kapitän). Gregor Kobel und Marcel Sabitzer gehören dem erweiterten Mannschaftsrat an. In der vergangenen Saison hatten noch Kobel und Niklas Süle dem Kapitän Can assistiert.

"Ich habe den Mannschaftsrat bekannt gegeben und möchte auch vor euch allen sagen, dass meine Entscheidung mit den fünf Jungs, die jetzt im Mannschaftsrat sind und auch den Kapitänen keine Entscheidung gegen Greg war. Also wenn jemand seine Stelle garantiert hat, dann Gregor Kobel", wird Sahin im kicker zitiert.