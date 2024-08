BVB, Noten und Einzelkritiken zum Bundesliga-Auftakt von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt: Note 4 und 5 für zwei Offensiv-Stars - erst Jamie Gittens belebt den Angriff

© getty

BVB vs. Eintracht Frankfurt, Noten: Julian Ryerson

Rettete in der 9. Minute in höchster Not – wobei sein Gegenspieler ohnehin im Abseits gewesen wäre. Gerade in defensiven Umschaltmomenten fehlte er jedoch einige Male auf der rechten Defensivseite. Ähnlich wechselhaft blieb es dann auch im weiteren Verlauf. Mal zeigte er gute Abwehraktionen, mal ließ er sich zu leicht überrumpeln. Offensiv war er hingegen an vielen Angriffen positiv beteiligt. Note: 3,5.