BVB, News und Gerüchte: VfL Wolfsburg buhlt wohl intensiv um Salih Özcan - Giovanni Reyna bekommt neue Chance unter Fürsprecher Nuri Sahin

BVB, News: Sebastian Kehl erklärt Plan mit Giovanni Reyna und denkt nicht an Verkauf

Ein Verkauf von Offensivspieler Giovanni Reyna ist bei Borussia Dortmund kein Thema mehr. Das bestätigte Sportdirektor Sebastian Kehl.

"Es liegt nichts auf dem Tisch und ich vernehme auch nicht, dass der Spieler weg will", wird Kehl von der Bild zitiert. Der 44-Jährige betonte, dass man Reyna einen klaren Plan aufgezeigt habe, wie er sich beim BVB wieder zurück in den Fokus spielen kann: "Er muss seine Rolle annehmen, sich daraus befreien. Es war klar, als wir die Gespräche im Sommer geführt haben, dass Gio diese Rolle annehmen möchte. Dass es genügend Spiele geben wird, in denen wir ihn brauchen. Dass er wahnsinnige Fähigkeiten hat, wissen wir."

Reyna habe im Sommer "an sich gearbeitet, an der Stabilität gearbeitet, an der Ausstrahlung gearbeitet. Dieses clevere Aufdrehen zwischen den Linien und seine Torgefahr - das hat er weiterentwickelt", so Kehl weiter. "So kann Gio diese Saison noch sehr wichtig für uns werden."

Zudem soll Reyna im neuen Trainer Nuri Sahin einen großen Fürsprecher haben, der Coach schätzt die Qualitäten des 21-Jährigen. Im ersten Spiel der neuen Bundesliga-Saison gegen Eintracht Frankfurt (2:0) am vergangenen Wochenende gab er Reyna zumindest einen Kurzeinsatz.

Dem US-Amerikaner fiel es in Dortmund zuletzt schwer, sich durchzusetzen, daher wurde er für die Rückrunde der vergangenen Saison an Nottingham Forest verliehen. Dort kam er dann aber auf lediglich neun Einsätze in der Premier League, in denen er nur eine direkte Torbeteiligung (ein Assist) vorweisen konnte.