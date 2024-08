BVB, News und Gerüchte: Lars Ricken kämpft um Paris Brunner - und kündigt weitere Transfers an

© getty

BVB, News: Borussia Dortmund kämpft um Paris Brunner

Die Zukunft von Toptalent Paris Brunner ist weiter ungeklärt. Wenn es nach Lars Ricken geht, soll der 18-Jährige aber bleiben. "Paris spielt schon lange bei uns, ist ein Dortmunder Junge. Er kennt unsere Wertschätzung und wir sind schon lange in Gesprächen mit ihm und seinen Eltern", gab der BVB-Boss bei Sky Einblicke in den aktuellen Stand: "Wir wollen ihm hier die Möglichkeit geben, sein Potenzial zu entfalten. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Wenn nicht, muss man sich Gedanken über andere Lösungen machen."

Zuletzt wurde berichtet, dass die AS Monaco bereits sehr weit mit dem Offensivspieler sei. Dort würde Brunner ein langfristiger Vertrag winken. In Dortmund gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Auseinandersetzungen, die sogar zu einer Suspendierung geführt hatten. Seitdem war unklar, ob man dazu bereit sei, mit dem Talent zu verlängern. Sein aktueller Jugendvertrag läuft noch bis 2025.