BVB, News und Gerüchte: "Idioten"-Aussage von Lars Ricken - und Ärger über Mislintat-Meldung

BVB, News: Lars Ricken deutet weitere Transfers von Borussia Dortmund an

Borussia Dortmund könnte auf dem Transfermarkt nochmal tätig werden. Das deutete Lars Ricken bei den Ruhr Nachrichten an: "Ich werde nichts ausschließen." Auf der Zugangsseite sei es jedoch "nicht so sehr wahrscheinlich. Andererseits waren einige Spieler zu Saisonbeginn nicht im Kader. Da muss man sich offen in die Augen schauen und eine Entscheidung treffen".

Erwartet wird unter anderem noch eine Leihe von Youssoufa Moukoko nach Nizza mit Vorkaufsrecht für die Franzosen. "Wir haben ihn freigestellt für Gespräche mit einem anderen Verein", erklärte der Geschäftsführer Sport dazu.

Auch Salih Özcan, unter anderem vom VfL Wolfsburg umworben, könnte den BVB noch verlassen. Mit dem Kader sei Ricken aber "prinzipiell zufrieden": "Uns war klar, dass wir jünger werden wollen. Mit den Verpflichtungen von Anton, Guirassy und Groß waren wir sofort spielfähig. Das war die erste Phase. In der zweiten Phase wollten wir junge Spieler verpflichten. Gleichzeitig haben wir NLZ-Spieler in den Kader eingebaut." Man sei nun "optimistisch".