Hier muss Nuri Sahin bei Borussia Dortmund ansetzen: Drei Erkenntnisse zum Sieg des BVB gegen Eintracht Frankfurt

© getty

BVB: Jamie Gittens muss jetzt den Durchbruch schaffen

In der Offensive hatten Donyell Malen und Karim Adeyemi einen gebrauchten Tag. Bei beiden ist das aber auch nichts, was großartig überrascht. Beide hatten immer mal wieder kürzere oder längere Phasen, in denen sie den Eindruck erweckten, dass ihnen der große Durchbruch gelingt. Beide enttäuschten dann wieder mit schwächeren Leistungen.

Während Malen kaum am Spiel teilnahm, war Adeyemi so unpräzise und fehlerhaft wie eh und je. Glück für den BVB, dass man mit Jamie Gittens hier eine echte Waffe im Team hat. Ein Spieler, dessen Potenzial kaum in Worte zu fassen ist. Er ist schnell, beweglich und gleichzeitig extrem wuchtig in seinen Aktionen.

Auch Gittens hat in den letzten Jahren nicht konstant zeigen können, was er leisten kann. Doch Gittens bekam auch nie das größte Vertrauen von Edin Terzic. Unter Sahin könnte sich das womöglich ändern. Mit seinem Doppelpack hat der Engländer einen wichtigen ersten Schritt gemacht. Der nächste wird es sein, auch bei einem etwaigen Startelfeinsatz daran anzuknöpfen.

Es ist an der Zeit, dass er den Durchbruch schafft. Gegen Frankfurt machte er in wenigen Sekunden den Unterschied für den BVB. Genau dafür sind Spieler wie er gemacht.

