"Ich hätte ihn schon längst aus der EU rausgeworfen" - Uli Hoeneß watscht Victor Orban ab

Hoeneß nahm nicht nur zu einer ganzen Reihe sportlicher Themen rund um den FCB und die deutsche Nationalmannschaft Stellung, sondern äußerte auch seine Meinung zu politischen Themen. Donald Trump und Victor Orban knöpfte er sich dabei vor.

In bekannter Hoeneß-Manier sagte er mit Blick auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der in diesem Jahr erneut in das höchste Amt der Vereinigten Staaten gewählt werden will: "Jeden Morgen, wenn ich am Tegernsee aufwache und meine Zähne putze, bin ich froh, in Deutschland zu leben. Stellen Sie sich mal vor, sie leben in den USA und Trump ist der Präsident."

Mit Blick auf Ungarns umstrittenen Regierungschef Orban meinte der 72-Jährige: "Ungarn hat nur acht Millionen Einwohner, der führt sich auf, als hätten sie 200 Millionen. Ich hätte ihn schon längst aus der EU rausgeworfen."