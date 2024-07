FC Bayern, News und Gerüchte: Einigung mit Xavi Simons soll erzielt sein, junger Italiener vor Transfer zum FCB

© getty

FC Bayern, Gerücht: Italienisches Top-Talent wechselt zum FCB

Der FC Bayern sichert sich offenbar die Dienste des italienischen Talents Guido Della Rovere. Wie der Transferexperte Marco Conterio schreibt, werde der Teenager nach München wechseln. Erste Gerüchte um ein Interesse des FCB waren im April aufgetaucht.

Der 17-Jährige, der als großes italienisches Mittelfeldtalent gilt, steht aktuell noch beim Zweitligisten US Cremonese unter Vertrag. Dort kam er in der in der letzten Spielzeit vorwiegend in der U19 zum Einsatz. Am 10. Mai feierte er allerdings sein Debüt in der Serie B.

Neben den Bayern waren auch die Serie-Klubs Juventus, Atalanta Bergamo und der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam interessiert. Für Cremoneses U19 erzielte Della Rovere in der vergangenen Saison in 21 Spielen fünf Tore und lieferte acht Vorlagen. Nach Einsätzen in Italiens U15 ist er seit Februar zudem U16-Nationalspieler seines Landes.