BVB, News und Gerüchte: Transferdetails geklärt! Wechsel von Yan Couto zu Borussia Dortmund steht bevor

BVB, Gerücht: Wechsel von Yan Couto zu Borussia Dortmund steht bevor

Der Transfer von Yan Couto zu Borussia Dortmund biegt offenbar auf die Zielgerade ein. Wie Sky erfahren haben möchte, wird der 22-Jährige zunächst per Leihe von Manchester City zum BVB wechseln. Im Sommer 2025 soll dann eine Kaufpflicht greifen.

Für die Schwarzgelben bietet dies die Möglichkeit, die Verpflichtung des Linksverteidigers erst im kommenden Geschäftsjahr zu verrechnen, was wiederum mehr Optionen für das aktuelle Transferfenster offen hält.

Gänzlich abgeschlossen sind die Verhandlungen demnach aber noch nicht. Letzte Details wären noch zu klären. Alle Seite seien aber optimistisch, dass der Transfer in den kommenden Tagen vollzogen werden kann. Als Ablöse sind 25 bis 30 Millionen Euro im Gespräch.

Couto war in den vergangenen beiden Jahren von City an den FC Girona verliehen, überzeugte dort sehr. In Manchester steht der brasilianische Nationalspieler noch bis 2026 unter Vertrag.