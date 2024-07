BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Yan Couto und Miguel Gutierrez weiterhin auf Dortmunder Liste

© imago images

BVB, Gerücht: Erneute Leihe kommt bei Soumaila Coulibaly in Frage

Soumaila Coulibaly hat allem Anschein nach auch unter dem neuen Trainer Nuri Sahin keine sportliche Zukunft in Dortmund. Der Franzose fehlt im BVB-Kader für die Asien-Reise wegen einer Verletzung und soll am liebsten noch in diesem Sommer abgegeben werden. Das berichtet der kicker.

Coulibaly war in der vergangenen Saison an Royal Antwerpen verliehen worden. Nun soll sich Real Betis aus Sevilla für den 20-Jährigen interessieren. Zunächst hatten die Dortmunder dem Bericht zufolge auf einen fixen Transfer gepocht und sich eine Ablösesumme in Höhe von knapp zehn Millionen Euro erhofft, doch mittlerweile sei auch eine erneute Leihe mit einer möglichen Kaufpflicht im Gespräch.