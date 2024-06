Giovanni Reyna vom BVB gesteht: Leihe zu Nottingham Forest "lief nicht wie geplant"

Der US-Nationalspieler sollte bei den 'Tricky Trees' wieder Minuten und Selbstvertrauen sammeln, doch das gelang beim Vierletzten der höchsten englischen Spielklasse nicht.

"Es lief nicht wie geplant", gestand Reyna The Athletic. "Das Ziel war es, dort Spiele zu machen und konstant Minuten zu sammeln, aber der Klub stand unter großem Druck. Bei Dortmund hatte ich einige Jahre lang das Glück, immer in den Top fünf zu stehen, Champions-League-Fußball zu spielen. Bei Forest habe ich jetzt die andere Seite des Geschäfts kennengelernt. Ich habe auch einen ganz anderen Fußball dort gesehen."

Dass es für ihn schwer werden wird, in Dortmund noch einmal richtig Fuß zu fassen, weiß Reyna selbst. "Es gibt schon Diskussionen, aber ich weiß noch nicht wirklich, was passieren wird. Ich möchte dorthin, wo ich auf dem höchstmöglichen Level spielen kann, aber auch eine wichtige Rolle habe, konstant Minuten bekomme - ob das nun in Dortmund ist oder woanders. Ich suche das, was für mich passt: auf einem hohen Level spielen, bei einem Klub, der mich haben will - und bei dem ich mich wertgeschätzt fühle."