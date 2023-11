"Die 10 ist höchstens dein IQ!" Diese Türken sorgten in der Bundesliga für Furore

Einige türkische Nationalspieler haben in der Bundesliga Spuren hinterlassen - positiv wie negativ. SPOX und GOAL blicken vor dem Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei (20.45 Uhr) auf diese Kicker und erzählen ihre teilweise kuriosen Geschichten.

Einer wurde von Jose Mourinho für verrückt erklärt, zwei zu Idolen einer ganzen Generation. Außerdem dabei: Ein Youngster, der wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi werden wollte, und dafür von den HSV-Fans einen Shitstorm kassierte. Hier kommen die zehn türkischen Nationalspieler mit den meisten Toren in der Bundesliga - und ihre Storys.

© getty Platz 10: Ozan Kabak 9 Tore in 93 Spielen für Hoffenheim, Schalke und Stuttgart Kabak wuchs als Sohn eines Gefängnisdirektors in der Türkei auf und wurde bei Galatasaray zum Profi. Im Januar 2019 holte der damalige VfB-Sportvorstand Michael Reschke den Innenverteidiger für stolze elf Millionen Euro Ablöse aus Istanbul nach Stuttgart. Es war eine der letzten Amtshandlungen Reschkes. Der 66-Jährige wurde bei den Schwaben vom Hof gejagt und heuerte vier Monate später als Technischer Direktor auf Schalke an. Eine seiner ersten Amtshandlungen bei den Knappen: Kabak aus Stuttgart holen! Eine von Reschke zu Stuttgarter Zeiten eingeräumte Ausstiegsklausel, wonach Kabak die Schwaben im Abstiegsfall für 15 Millionen Euro verlassen durfte, machte es möglich. Auf Schalke durchlebte Kabak Höhen und Tiefen - und sorgte für einen Eklat. Bei der 1:3-Niederlage gegen Werder Bremen im September 2020 foulte der 23-Jährige Ludwig Augustinsson und spuckte anschließend auf den am Boden liegenden Werder-Profi. Die Folge: Vier Spiele Sperre. Im darauffolgenden Winter wurde der Mann aus Ankara an den FC Liverpool verliehen, wo er beim 2:0-Sieg der Reds bei RB Leipzig zum ersten türkischen Spieler überhaupt wurde, der für einen englischen Klub in der Champions League auflief. Der vom früheren Schalke-Coach David Wagner als "eines der größten Abwehrtalente in Europa" bezeichnete Kabak wurde anschließend noch an Norwich City verliehen. Im Juli 2022 zog er weiter zur TSG Hoffenheim, wo er in der laufenden Saison in 10 von 13 Pflichtspielen zum Einsatz kam. Für die Türkei bestritt der türkische Meister von 2018 bislang 23 Länderspiele, in denen er zwei Tore erzielte.

© getty Platz 9: Kenan Karaman 14 Tore in 123 Spielen für Hoffenheim, Hannover, Düsseldorf und Schalke Karaman wurde in Stuttgart geboren und lief dort in der Jugend für die Klubs MTV, VfB und Kickers auf. Zum Profi wurde der Angreifer schließlich bei der TSG Hoffenheim. Über die Stationen Hannover 96, Fortuna Düsseldorf und Besiktas landete der 29-Jährige im Sommer 2022 auf Schalke. Trotz des Abstiegs in die 2. Liga blieb Karaman den Königsblauen treu und ist mit vier Toren und vier Vorlagen in zehn Pflichtspielen einer der wenigen Lichtblicke der so desaströs in die Saison gestarteten Gelsenkirchener. "Die Spieler müssen in den Spiegel schauen und sich fragen, ob sie die Leistung abgerufen haben, zu der sie in der Lage sind, oder nicht. Da muss ich sagen: Nein", sagte jüngst S04-Ikone Klaus Fischer den Ruhr Nachrichten: "Der einzige Spieler, bei dem man sagen kann, er bringt seine Leistung, ist Kenan Karaman." Karaman, der seit der U18 für die Türkei aufläuft, durfte bislang in 31 Partien für die A-Nationalmannschaft ran und traf dabei sechs Mal. Bei der EM 2021 stand er in allen drei Spielen auf dem Platz.

© getty Platz 8: Hamit Altintop 15 Tore in 192 Spielen für Schalke, Bayern und Darmstadt Schalke 04 entdeckte den gebürtigen Gelsenkirchener 2003 bei der SG Wattenscheid 09 - und Altintop schlug wie eine Bombe ein. Der Mittelfeldspieler erzielte in seinem ersten Bundesligaspiel für die Knappen beim 2:2 im Revierderby gegen Borussia Dortmund beide Tore. Nach vier Jahren zog Altintop weiter zum FC Bayern. Mit den Münchnern holte er zwei Mal das Double. Im Champions-League-Finale 2010 bei der 0:2-Niederlage gegen Inter Mailand stand der heute 40-Jährige für den gesperrten Franck Ribéry in der Startelf. 2011 ging es für Altintop von München zu Real Madrid. In Spanien schlug er sich allerdings von Beginn an mit einer Rückenverletzung herum, weshalb er angeblich sogar auf Gehalt verzichtete. "So lange ich ausfalle, will ich, dass sie mir nicht einen Euro zahlen", wurde Altintop damals von der spanischen Zeitung Marca zitiert. Nach nur zwölf Pflichtspieleinsätzen für die Königlichen verließ Altintop Real - zum totalen Unverständnis des damaligen Real-Trainers Jose Mourinho: "Bist du verrückt? Du willst Real Madrid verlassen? Das kann nicht sein", sagte der Portugiese laut Altintop. Trotzdem wechselte dieser für fünf Jahre zu Galatasaray, ehe er im Januar 2018 beim SV Darmstadt 98 seine Laufbahn beendete. Mit 84 Länderspielen (sieben Tore) belegt Altintop Platz acht unter den türkischen Rekordspielern. Der Junge aus dem Pott erreichte mit seinem Heimatland 2008 das EM-Halbfinale und stand auch beim 2:1 im Länderspiel im Oktober 2005 auf dem Rasen, als die Türkei zum bis heute letzten Mal eine Partie gegen Deutschland gewann. Für das DFB-Team aufzulaufen, stand für den aktuellen Teammanager der türkischen Nationalmannschaft übrigens nie zur Debatte. "Ich bin Deutschland sehr, sehr dankbar, ich habe hier sehr viel gelernt und sehr viele Chancen bekommen. Aber meine Mama kommt aus der Türkei, mein Vater kommt aus der Türkei, ich bin Türke", sagte Altintop 2010 der Süddeutschen Zeitung.

© imago images Platz 7: Ilyas Tüfekci 21 Tore in 59 Spielen für Stuttgart und Schalke Tüfekci zog im Alter von elf Jahren mit seinen Eltern aus Istanbul nach Berlin, ehe der offensive Mittelfeldspieler 1980 beim VfB Stuttgart Bundesligaspieler wurde. Gemeinsam mit Erdal Keser war der heute 63-Jährige einer der ersten türkischen Spieler aus einer Einwandererfamilie, der den Durchbruch im deutschen Spitzenfußball schaffte. "Die beiden Kicker wurden zum Idol einer türkischen Generation. Türkische Jugendliche begannen sich für den deutschen Fußball zu interessieren, in den Fankurven wehten türkische Fahnen", schrieb dazu 2004 die Politik-Zeitung Das Parlament. Tüfekci, der allerdings auch häufig rassistischen Beleidigungen ausgesetzt war, wechselte 1981 zu Schalke. Kurios: Der Transfer wurde der Legende nach während eines Fluges von Düsseldorf nach Stuttgart eingetütet, als der VfB-Spieler zufällig einen Sitzplatz neben dem damaligen S04-Manager Rudi Assauer zugewiesen bekam. "Der türkische Retter verlässt Stuttgart", titelten die Stuttgarter Nachrichten. Tüfekci blieb zwei Jahre in Gelsenkirchen, ehe der "kleine Riese", wie er aufgrund seiner Körpergröße von nur 1,65 Metern genannt wurde, noch in Istanbul für Fenerbahce und Galatasaray die Schuhe schnürte. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete der 18-malige türkische Nationalspieler für 20 verschiedene, nicht besonders namhafte türkische Vereine als Trainer. 2013 erkrankte er an ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) und muss seither intensiv behandelt werden.

© imago images Platz 6: Nuri Sahin 22 Tore in 259 Spielen für Dortmund und Bremen Der in Lüdenscheid geborene Sahin wechselte 2001 im Alter von 13 Jahren vom RSV Meinerzhagen zu Borussia Dortmund. Dabei wollte der BVB den heute 35-Jährigen eigentlich schon früher holen. "Ich hätte viel früher zur Borussia wechseln können, aber der Klub hatte zur Zeit des ersten Angebots noch keinen Fahrdienst", verriet Sahin einst im Socrates Magazin: "Ich war mir sicher, dass der BVB irgendwann wiederkommen würde. Ich war überzeugt von meiner Qualität." Der BVB kam wieder und Sahin wurde bei den Schwarz-Gelben mit wettbewerbsübergreifend 26 Toren und 49 Assists in 274 Pflichtspielen zur Legende. Dabei knackte der Mittelfeldspieler, der einst von Trainer-Ikone Arsène Wenger als "weltweit größtes Talent unter 18 Jahren" bezeichnet wurde, zahlreiche Altersrekorde: Jüngster Dortmunder Europapokalspieler, mit 16 Jahren und 335 Tagen damals jüngster Bundesligaspieler überhaupt und mit 17 Jahren und 82 Tagen zum damaligen Zeitpunkt jüngster Bundesliga-Torschütze. Sahin, mit Dortmund unter anderem Deutscher Meister 2011, wechselte später zu Feyenoord Rotterdam, Real Madrid und zum FC Liverpool, kehrte aber immer wieder zum BVB zurück. Erst 2018 verließ er den Klub mit seinem Transfer zu Werder Bremen endgültig. 2022 beendete er bei Antalyaspor seine Karriere. Am 8. Oktober 2005, beim bereits erwähnten letzten Sieg der Türkei gegen Deutschland (2:1), debütierte Sahin für das türkische Nationalteam, traf zum zwischenzeitlichen 2:0 und avancierte damit zum jüngsten Nationalspieler und zum jüngsten Torschützen der Türkei. Nach dem Spiel auf das DFB-Team und dessen Vorbereitung angesprochen, hatte der damals 17-Jährige auch noch einen flapsigen Spruch parat: "Die Deutschen hatten ja auch einen Fitness-Test, deshalb waren sie nicht fit." Aktuell ist Sahin Trainer bei Antalyaspor, das in der Süper Lig nach zwölf Spieltagen Platz sieben belegt.

© imago images Platz 5: Erdal Keser 27 Tore in 106 Spielen für Dortmund Erdal Keser kam im Alter von zehn Jahren nach Deutschland, trat beim SSV Hagen erstmals gegen den Ball und wechselte 1980 zu Borussia Dortmund, wo er der erste türkische Profi der Klubgeschichte wurde. Seine wettbewerbsübergreifende Ausbeute beim BVB: 30 Tore in 116 Pflichtspielen. Insgesamt kickte der Stürmer fünf Jahre für den BVB, dann schloss er sich seiner zweiten großen Fußball-Liebe an: Galatasaray. Profi, Sportdirektor, Co-Trainer, Scout - es gibt fast kein Amt, das Keser beim türkischen Spitzenklub nicht einmal bekleidet hätte. Außerdem warb er für den türkischen Verband in Deutschland um Spieler mit türkischen Wurzeln. Ob Yildiray Bastürk oder Nuri Sahin, der mittlerweile 62-Jährige soll bei einigen Entscheidungen von jungen Spielern gegen den DFB seine Finger im Spiel gehabt haben. Dass er trotzdem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhielt, hängt mit wesentlich wichtigeren Dingen als Fußball zusammen. Seit über 20 Jahren ist Keser nämlich Schirmherr der Elternhilfe für Kinder mit Rett-Syndrom. Bei der Krankheit, an der auch Kesers Nichte leidet, handelt es sich um eine neurologische Entwicklungsstörung, die fast ausschließlich bei Mädchen auftritt und zu Veränderungen des Gehirns führt. Die Folgen sind eine Verlangsamung der motorischen Entwicklung. Die Grobmotorik verschlechtert sich teilweise so stark, dass einige Kinder auf einen Rollstuhl angewiesen sind. In seiner Funktion als Schirmherr trommelt der frühere Fußballer, der mit seiner Familie in Hagen lebt, beispielsweise Prominente zu Benefiz-Fußball- oder Golfturnieren zusammen, um Geld zu sammeln. Ein hoher sechsstelliger Betrag soll dabei mittlerweile zusammengekommen sein. "Für mich ist die Schirmherrschaft der Elternhilfe eine absolute Herzensangelegenheit. Bei der Erkrankung ist noch viel Aufklärungs- und Forschungsarbeit notwendig", sagte Keser. Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz ist auf den 25-maligen türkischen Nationalspieler stolz: "Die Welt lebt von Menschen wie Erdal Keser, die mehr tun als nur ihre Pflicht."

© getty Platz 4: Hakan Calhanoglu 28 Tore in 111 Spielen für Hamburg und Leverkusen In Mannheim geboren, landete Calhanoglu über Waldhof beim Karlsruher SC, wo er 2012 Profi wurde und richtig durchstartete. Mit 17 Toren und 11 Vorlagen schoss der Mittelfeldspieler die Badener zurück in die 2. Liga und wechselte 2013 zum HSV, wo eine neue Mannschaft um den Emporkömmling herum aufgebaut werden sollte. Mit großen Worten ("Ich möchte noch lange für den Verein in der Bundesliga spielen und in den kommenden Jahren zu einem festen Bestandteil der Mannschaft werden. In unserer schweren Situation möchte ich auch ein Zeichen setzen") verlängerte der heute 29-Jährige seinen Vertrag im Februar 2014 bei den Norddeutschen vorzeitig bis 2018 - um fünf Monate später zu Bayer Leverkusen zu wechseln. Vorausgegangen war eine veritable Schlammschlacht zwischen Spieler und Verein, die Calhanoglu einen gewaltigen Shitstorm durch die HSV-Fans einbrachte. Er erschien nicht zum Trainingsauftakt, ließ sich aufgrund der Anfeindungen arbeitsunfähig schreiben und änderte seine Handynummer, weshalb der Mannheimer für die HSV-Verantwortlichen nicht mehr zu erreichen war. "Man hat schon viele Idiotien im deutschen Fußball erlebt, aber Calhanoglu übertrifft alle. Die 10 ist höchstens dein IQ", wetterte sogar Michel Mazingu-Dinzey vom FC St. Pauli und spielte damit auf die Rückennummer an, die Calhanoglu bei Bayer bekommen sollte. Bodenständigkeit war Calhanoglus Sache nicht, wie seine in der Sport Bild getätigte Erklärung für das Theater und den Wechsel nach Leverkusen zeigte: "Ich will einfach auch so weit kommen wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Ich will auch ein Weltstar werden, über den alle sprechen." Drei Jahre blieb Calhanoglu bei Bayer, ehe es nach Italien zu Milan ging. Im Sommer 2021 schloss sich der Freistoßspezialist schließlich dem Stadtrivalen Inter an, wo er bis 2027 unter Vertrag steht. In der laufenden Saison steht Calhanoglu, der aktuell Kapitän der türkischen Nationalmannschaft ist, wegen einer Infektion der Atemwege und der bevorstehenden Geburt seines Kindes am Samstag gegen Deutschland aber fehlt, bei sechs Toren und einer Vorlage in 15 Pflichtspielen.

© getty Platz 3: Yildiray Bastürk 32 Tore in 249 Spielen für Bochum, Leverkusen, Hertha BSC und Stuttgart Bastürk erblickte als Sohn eines Bergmanns in Herne das Licht der Welt. Bei der SG Wattenscheid 09 ausgebildet, erhielt der mittlerweile 44-Jährige Angebote vom FC Bayern und Borussia Dortmund, entschied sich aber stattdessen für ein Engagement beim VfL Bochum. Dort entwickelte sich der Mittelfeldspieler prächtig, was 2001 Bayer Leverkusen auf den Plan rief. Bastürk war somit ein wesentlicher Bestandteil der legendären Bayer-Mannschaft, die in der Saison 2001/2002 unter Trainer Klaus Toppmöller in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League jeweils auf Platz zwei einlief. Der Edeltechniker, der im selben Jahr mit der Türkei sensationell Dritter bei der WM in Japan und Südkorea wurde, steuerte in dieser Spielzeit in 55 Pflichtspielen vier Tore und 14 Assists bei und erreichte als erster türkischer Fußballer das Endspiel der Königsklasse. Außerdem belegte er bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres 2002 mit vier Stimmen einen beachtlichen 22. Platz. Zum auf Rang eins liegenden Brasilianer Ronaldo fehlten allerdings dann doch schlappe 383 Stimmen. 2004 zog Bastürk weiter nach Berlin, 2007 dann nach Stuttgart. Beim VfB konnte der 1,69-Meter-Mann nicht mehr an seine vergangenen Leistungen anknüpfen und wurde zu einem der größten Transferflops der Klubgeschichte. Er soll sich bei den Schwaben eine Ausstiegsklausel für seine acht Lieblingsklubs in seinen Vertrag schreiben lassen haben, zu denen unter anderem Real Madrid und der FC Barcelona zählten. Ob auch die Blackburn Rovers dazugehörten, zu denen Bastürk letztlich vom VfB aus wechselte, darf bezweifelt werden. 2010 war für den 49-maligen türkischen Nationalspieler Schluss. Nach der aktiven Karriere trat Bastürk in der Türkei als Sportdirektor von Tuzlaspor und als Scout von Altinordu Izmir in Erscheinung. In erster Linie ist er aber in der Bochumer Immobilienbranche tätig.

© getty Platz 2: Yunus Malli 36 Tore in 211 Spielen für Mainz, Wolfsburg und Union Berlin Mallis erster namhafter Klub war zwar Borussia Mönchengladbach, der Durchbruch gelang dem in Kassel geborenen Mittelfeldspieler aber erst nach seinem Wechsel zum 1. FSV Mainz 05 im Jahr 2011. Beim FSV stand Malli in sechs Jahren in 146 Pflichtspielen auf dem Platz. Seine Ausbeute: 32 Tore und 23 Vorlagen. In der ewigen Mainzer Torschützenliste reicht das immerhin zu Rang 13. Malli, der sieben Jahre lang für die U-Nationalmannschaften des DFB aktiv war und 2009 mit der U17 den EM-Titel gewann, wurde auch für den damaligen Bundestrainer Joachim Löw interessant. Doch der türkische Nationaltrainer Fatih Terim hatte offenbar die besseren Argumente. "Es ehrt mich, dass sich der Bundestrainer Jogi Löw mit mir beschäftigt hat, jedoch habe ich mich letztendlich für diesen Schritt entschieden und freue mich auf die kommenden Aufgaben mit der türkischen Nationalmannschaft", erklärte Malli auf Instagram seine Entscheidung für die Türkei: "Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich für die schöne und lehrreiche Zeit, die ich beim DFB verbringen durfte." Auch der BVB soll in dieser Zeit an einer Verpflichtung Mallis interessiert gewesen sein, doch der entschied sich für einen Wechsel zum VfL Wolfsburg. Nach einer Leihe zu Union Berlin zog es den gebürtigen Hessen 2021 in die Türkei. Dort steht er aktuell bei Konyaspor unter Vertrag. Für den 16. der Süper Lig absolvierte der 25-malige türkische Nationalspieler in der laufenden Saison acht Pflichtspiele, wartet aber noch auf seinen ersten Scorerpunkt.