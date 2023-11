BVB, News und Gerüchte: "Über 90 Minuten besser gespielt" - Magath verwundert mit Klassiker-Analyse

Der ehemalige Bayern-Trainer Felix Magath überrascht mit seiner Analyse zum 0:4 des BVB gegen den FCB. Emre Can und Ramy Bensebaini sind für das Newcastle-Spiel fraglich. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

"Wenn man das Spiel Revue passieren lässt, dann stand es nach acht Minuten und 20 Sekunden 2:0 - und dann passierte, salopp gesagt, eine Stunde gar nichts", meinte Magath. Seine Analyse dürfte für den BVB allerdings nur ein schwacher Trost nach der ersten Saisonniederlage in der Bundesliga sein.

Und er legte nach: "Dass der FC Bayern dominiert hätte, wie es das Ergebnis ausdrückt, so war es nicht", sagte Magath, der selbst mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München Meister geworden war.

© getty

BVB, News - Einsatz von Ramy Bensebaini gegen Newcastle fraglich

Borussia Dortmund bangt vor dem Champions-League-Heimspiel am Dienstag, 7. November, gegen Newcastle United um den Einsatz von Außenverteidiger Ramy Bensebaini. Nach Angaben der Ruhr Nachrichten ist der Neuzugang angeschlagen und deshalb am Sonntag vom Mannschaftsarzt eingehend untersucht worden. Ob er gegen die Engländer auflaufen kann, ist aktuell fraglich.

Die Einsatzchancen von Kapitän Emre Can sind dem Bericht zufolge minimal. Der deutsche Nationalspieler hatte sich im Hinspiel in Newcastle verletzt und stand seitdem nicht mehr in einem Pflichtspiel für den BVB auf dem Platz.