BVB, News und Gerüchte: Pep Guardiola schwärmt vom Ex-Dortmunder Manuel Akanji - Spieler machen Foto mit krankem Fan

Im vergangenen Jahr wechselte Manuel Akanji vom BVB zu Manchester City. Sein Trainer Pep Guardiola schwärmt nun vom Schweizer. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB, News: Pep Guardiola schwärmt vom Ex-Dortmunder Manuel Akanji

Pep Guardiola, Trainer des Triple-Siegers Manchester City, hat von seinem Defensivspieler Manuel Akanji geschwärmt. Die Citizens holten den Schweizer im vergangenen Jahr für 20 Millionen Euro vom BVB.

"Was für ein Transfer im August 2022!", sagte Guardiola vor dem Auftritt bei den Young Boys in Bern in der Champions League. "Wir hatten solches Glück, dass wir ihn bekommen haben. Wir haben schnell reagiert, um ihn zu verpflichten", ergänzte der Coach. Akanji hatte zum Ende der Saison 2021/22 den Dortmundern mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern und den Klub verlassen will.

"Er ist ein toller Typ, kann auf zwei, drei Positionen spielen: Innenverteidigung, Rechtsverteidiger, Sechser. Er ist sehr aufgeschlossen, sehr intelligent. Es ist eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten", schwärmte Guardiola.

Akanji holte mit City gleich in seiner ersten Saison das Triple. In der laufenden Spielzeit machte er sieben Liga-Spiele über die kompletten 90 Minuten.