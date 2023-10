Zwei Champions-League-Sieger inklusive: Die besten BVB-Jugendspieler seit 2000

In Dortmund stehen regelmäßig Spieler auf dem Platz, die schon in der Jugend Schwarz-Gelb trugen. Hier kommen die besten BVB-Jugendspieler seit 2000.

Borussia Dortmund macht erfolgreiche Jugendarbeit. Im Laufe der Jahre gelangten zahlreiche Talente nach ganz oben - ganz egal, ob beim BVB selbst oder bei anderen Klubs. Hier kommen die besten Jugendspieler, die schon für den schwarz-gelben Nachwuchs über längere Zeit kickten ( Jadon Sancho fällt deshalb heraus ), nach 2000 ihren Durchbruch schafften und später Großes leisteten. Es zählt dabei nicht, wie gut der Kicker in der BVB-Jugend war, sondern wie seine Karriere später verlaufen ist.

Eine erfolgreiche Jugendarbeit wollen fast alle Fußballklubs vorweisen können. Die Identifikation mit der Mannschaft ist einfach größer, wenn einer aus den eigenen Reihen den Durchbruch in der Ersten schafft. Und außerdem bietet eine erfolgreiche Jugendarbeit auch die Möglichkeit, gute Geschäfte zu machen, wenn der Star aus dem eigenen Klub später für viel Geld weiterverkauft werden kann.

In der Jugend lief es für den 25-Jährigen beim BVB aber nicht nach Plan. Er kam vom FC Schalke 04 nach Dortmund, ging aber noch während der B-Jugend-Meistersaison 2014/15 zum VfL Bochum. Über die Oberhausen-Jugend, den 1. FC Köln, Dortmunds Zweite und Paderborn landete er schließlich beim VfB Stuttgart, weil ihn dort Sven Mislintat noch aus seiner BVB-Zeit kannte. Mittlerweile hat er seinen Marktwert auf vier Millionen Euro gesteigert - und es könnte noch deutlich mehr werden. Eine Entwicklung, die während seiner BVB-Jahre niemand vorausahnen konnte.

Chris Führich zählt zu den Entdeckungen der laufenden Bundesliga-Saison: Sieben Scorerpunkte hat er in sieben Partien des VfB Stuttgart gesammelt - und sich damit eine Nominierung durch Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann verdient.

Für den immer noch erst 18-Jährigen läuft es im Profibereich erwartungsgemäß etwas schlechter als noch in der B- oder A-Jugend. Moukoko verlängerte seinen Vertrag beim BVB langfristig bis 2026, ist aktuell aber nur Ersatzmann bei den Schwarz-Gelben.

Youssoufa Moukoko ist mit Sicherheit der bekannteste BVB-Jugendspieler der vergangenen Jahre. In seinen Altersklassen schoss der Stürmer, der vom FC St. Pauli kam, alles kurz und klein und stellte nicht nur im Juniorenbereich Rekorde auf. Er wurde auch zum jüngsten Bundesliga- und Champions-League-Spieler, auch zum jüngsten Bundesliga-Torschützen.

Der Offensivspieler ist das neue Gesicht des US-Teams, auch wenn es während der WM in Katar Ärger mit dem Nationaltrainer gab. Für die Dortmunder ist der 20-jährige Reyna einer der wertvollsten, weil verheißungsvollsten Spieler, dessen Verkauf einen ordentlichen Gewinn abwerfen dürfte.

Mit 16 Jahren wechselte der Amerikaner in die Jugend des BVB. Dort überzeugte er und wurde deshalb schnell in die erste Mannschaft hochgezogen. Seine herausragenden Anlagen hat Reyna schon oft unter Beweis gestellt - allerdings war er fast ebenso oft verletzt.

7. Kevin Großkreutz

in der BVB-Jugend: 1999 - 2002 Karriere: 186 Bundesliga-Spiele, Deutscher Meister 2011 und 2012, DFB-Pokal-Sieger 2012, 6 A-Länderspiele, Weltmeister 2014

Der Dortmunder Junge schlechthin. Bereits als Kind und Jugendlicher stand Großkreutz selbst auf der Südtribüne und feuerte den BVB an. In der Jugend genau wie Marco Reus mit dem Umweg über Rot Weiss Ahlen, bevor es zurück in seine Heimatstadt ging.

Er wurde während einer der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte zur Identifikationsfigur für die schwarz-gelben Anhänger und sorgte mit seinem unermüdlichen Einsatz dafür, dass er sogar mit zur WM 2014 nach Brasilien durfte.