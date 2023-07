BVB-Rekordtransfers im Check: Vier Einser und zwei Sechser

In diesem Sommer hat Borussia Dortmund mit Felix Nmecha den ersten teuren Neuzugang verkündet - wie schlugen sich aber die bisherigen Rekordtransfers des BVB? Die Top-20 im Check.

2018/19, 20 Mio. Euro von Werder Bremen: Ging in seiner starken Debütsaison auf Anhieb voran, musste in seinem zweiten Jahr verletzungsbedingt fast komplett passen. Wechselte 2021 zum FC Sevilla. Note: 3,5.

2017/18, 20 Mio. Euro vom SC Freiburg: Seine starken Leistungen für Freiburg konnte er in Dortmund nicht bestätigen. Nach zwei Jahren (19 Scorerpunkte in 51 Spielen) ging er für 20 Mio. nach Moskau, mittlerweile in Wolfsburg. Note: 5.

2018/19, 20 Mio. Euro von Tianjin Tianhai: Unter Favre dank starker Leistungen in seinem ersten Jahr gesetzt, wurde dann seinem Anspruch als Führungsspieler immer weniger gerecht und ging in diesem Sommer. Note: 3,5.

2016/17, 22 Mio. Euro vom FC Bayern München: Die hohen Erwartungen konnte der Rückkehrer nie erfüllen. Viele Fans nahmen ihm den Abschied 2013 immer noch übel. Fand in Eindhoven zu alter Form, mittlerweile in Frankfurt. Note: 4.

2017/18, 25 Mio. Euro von Dynamo Kiew: Sollte in Dembeles Fußstapfen treten, offenbarte aber vor allem spielerische Mängel. Nach nur einer Saison mit je sechs Toren und Assists in 26 Spielen ging er zu West Ham. Note: 5.

2013/14, 27,5 Mio. Euro von Shakhtar Donetsk: Der Armenier war in seinen drei Jahren beim BVB ein Leistungsträger, kam in 140 Partien auf 90 Torbeteiligungen. Zog dann weiter zu ManUnited und zur Roma. Note: 2.

2018/19, 28 Mio. Euro vom FSV Mainz 05: Der Innenverteidiger musste häufig links hinten aushelfen, wurde in Dortmund nicht glücklich. 2019 immerhin mit vier Millionen Euro Gewinn an PSG verkauft. Note: 4,5.

© getty

Platz 5: DONYELL MALEN

2021/22, 30 Mio. Euro von der PSV Eindhoven: Überzeugte in seiner wechselhaften Debütsaison mit neun Toren und sechs Vorlagen in 37 Einsätzen noch nicht vollends und legte anschließend eine schwache Hinrunde hin. In der zurückliegenden Rückrunde traf er aber in fast jedem Spiel. Note: 2,5.