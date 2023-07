BVB, News und Gerüchte: Mainz-Boss Heidel fordert Fairnesspokal für Leistung zum Saisonfinale

Christian Heidel fehlt die Anerkennung für die Leistung von Mainz 05 am 34. Spieltag der Vorsaison beim BVB. Marcel Sabitzer ist offenbar nicht von der Borussia überzeugt und ein Ex-Stürmer des Klubs zieht es wohl nach Saudi-Arabien. Die News und Gerüchte aus Dortmund.

© getty BVB, News: Christian Heidel fordert Fairnesspokal für Mainz 05 für Spiel in Dortmund Obwohl es für Mainz 05 am 34. Spieltag der vergangenen Saison um nichts mehr ging, rangen sie dem BVB in Dortmund ein 2:2 ab und verhinderten damit die sicher geglaubte Meisterschaft der Borussia. Für Mainz-Vorstand Christian Heidel wäre daher eine Art Belohnung angebracht. Heidel und seine Mainzer hätten "in allen Richtungen mehr auf die Fresse bekommen" als es Lob gegeben hätte für die Leistung der Mannschaft, sagte Heidel gegenüber sky. Man habe "noch mal alles reingeworfen, um einfach sportliche Fairness an den Tag zu bringen". Heidel kam daher zum Fazit: "Wenn jemand den Fairness-Pokal verdient hat in diesem Jahr, dann ist es Mainz." Heidel räumte zwar ein, dass den Mainzern der BVB "leidgetan" habe, doch "trotzdem hat die Mannschaft da alles reingeworfen und die Meisterschaft dadurch entschieden". Einige Wochen zuvor hatten die Mainzer bereits den FC Bayern geschlagen und mitgeholfen, dass es überhaupt erst zu den dramatischen Ereignissen am letzten Spieltag gekommen ist.

© getty BVB, Gerücht: Marcel Sabitzer nicht von BVB-Wechsel überzeugt Am Dienstag kam das Gerücht auf, dass der BVB an Marcel Sabitzer vom FC Bayern interessiert sein soll. Doch auch wenn es erste Gespräch stattgefunden haben sollen, scheint der Österreicher nicht allzu begeistert zu sein von der Perspektive, künftig in Schwarz-Gelb aufzulaufen. Laut Informationen von sky ist in dieser Sache noch nicht viel passiert. Stattdessen bevorzuge Sabitzer die Premier League und hat offenbar auch Anfragen aus England sowie Italien vorliegen. Der BVB wiederum wolle Sabitzer dennoch von einer Zusammenarbeit überzeugen, heißt es weiter. In jedem Fall belaufen sich die Vorstellungen der Münchner auf eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro plus möglicher Boni.